Si llevas tiempo queriendo dar el salto a un celular plegable, pero el precio de estos dispositivos te ha hecho pensarlo dos veces, Amazon México tiene una oferta que vale la pena revisar.

El Samsung Galaxy Z Flip7 FE de 128 GB aparece actualmente con una importante rebaja, por lo que puedes conseguirlo por $11,999 pesos y ahorrar más de 2 mil pesos frente a su precio de referencia.

El Galaxy Z Flip7 FE es uno de los smartphones más interesantes de Samsung para quienes quieren entrar al mundo de los plegables sin pagar el precio de los modelos más avanzados. Su principal atractivo está en el formato tipo concha: puedes llevarlo completamente plegado y, al abrirlo, disfrutar de una pantalla grande de 6.7 pulgadas.

¿Qué ofrece el Samsung Galaxy Z Flip7 FE?

Más allá de su diseño plegable, el teléfono incorpora características propias de un equipo de gama alta. Su pantalla principal utiliza tecnología Dynamic AMOLED 2X, cuenta con resolución FHD+ de 2,640 x 1,080 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, mientras que la pantalla exterior es una Super AMOLED de 3.4 pulgadas.

En el apartado fotográfico, Samsung apuesta por una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañada de un sensor ultra gran angular de 12 MP. Para selfies y videollamadas incorpora una cámara frontal de 10 MP. Además, el equipo aprovecha herramientas de procesamiento de imagen y funciones de inteligencia artificial de Galaxy.

Bajo el chasis se encuentra el procesador Exynos 2400, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno en la versión que aparece en la oferta. También integra una batería de 4,000 mAh, carga rápida y carga inalámbrica.

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Un celular plegable que busca ser más accesible

El Galaxy Z Flip7 FE fue diseñado precisamente como una puerta de entrada a la familia de smartphones plegables de Samsung.

Además del ahorro, la promoción puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan un teléfono diferente a los tradicionales y quieren aprovechar las funciones del ecosistema Galaxy.

Su diseño compacto cuando está cerrado también es uno de sus puntos fuertes: Samsung destaca que el dispositivo puede llevarse fácilmente en el bolsillo y abrirse para ofrecer una experiencia de pantalla completa.