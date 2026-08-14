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El hallazgo de un predio utilizado como depósito clandestino de huacihcol, ubicado en los límites de los municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, Hidalgo, permitió la recuperación de 33 unidades robadas de autotransporte federal.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, acciones de inteligencia realizadas en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Secretaría de la Defensa Nacional permitieron ubicar el predio destinado al almacenamiento de vehículos de autotransporte federal, entre ellos tractocamiones, cajas secas, plataformas y dollys.
Según señaló, el inmueble ubicado entre estas dos demarcaciones hidalguenses era utilizado para resguardar tanto unidades de carga como maquinaria especializada. Durante las diligencias se aseguraron 33 unidades: una excavadora, tres tractocamiones, cuatro cajas secas, 22 plataformas y tres dollys, todas con reporte de robo.
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También se incautaron 887 dosis de marihuana y 40 dosis de cristal. Este hallazgo fue señalado como uno de los más importantes en el combate al robo de unidades de carga que se registra en carreteras federales.
Según se informó, no hubo personas detenidas durante el cateo, por lo que solo las sustancias y las unidades aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el inicio de las carpetas de investigación correspondientes.
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