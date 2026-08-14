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¡Atención fans del reguetón mexa! La cantante y compositora Karla Julieta, reconocida como Cachirula, y el DJ y productor Edgar Ulises, conocido como Loojan, dieron a conocer una iniciativa que busca apoyar a estudiantes universitarios.
A través de redes sociales, los exponentes de reguetón mexicano anunciaron la llegada de la "Beca Bellaka", un apoyo económico estudiantil para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios sin ningún inconveniente.
Esta propuesta se realizará como parte de "Iztapalapa es así: Juventudes que transforman", un evento que presentará distintas actividades dinámicas para la población juvenil de la alcaldía, además de presentaciones musicales gratuitas.
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¿Cuándo y en dónde será la actividad?
De acuerdo con lo publicado por los artistas en la plataforma de X, se ofrecerá un monto de 7 mil 500 pesos mexicanos a jóvenes residentes de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México CDMX, que cumplan con los requerimientos expuestos.
La dinámica se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto a las 16:00 horas en la alcaldía Iztapalapa. La entrada será libre y gratuita, mientras que la selección de los participantes será hecha de manera aleatoria por los exponentes.
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El encuentro se llevará a cabo en el Deportivo Francisco I. Madero, ubicado en avenida Telecomunicaciones Chinampac de Juárez. "Agradecemos a nuestra comunidad por brindarnos todo su apoyo y amor, esperamos este proyecto pueda crecer y poder ayudar e inspirar a más jóvenes", escribieron.
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¿Cuáles son los requisitos?
Para ser uno de los seleccionados por el dueto de reguetón, debes cumplir con los siguientes requisitos:
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- Ser universitario residente de Iztapalapa (necesario llevar tu comprobante de domicilio).
- Llevar tu boleta de calificaciones oficial o constancia de estudios vigente (debe ser original no copia, debe estar firmada y con sello).
- Tener un promedio de 9.5 a 10.
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