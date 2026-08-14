Tendencias | 14-08-26 | 15:39 |

¡Atención fans del reguetón mexa! La cantante y compositora Karla Julieta, reconocida como , y el DJ y productor Edgar Ulises, conocido como Loojan, dieron a conocer una iniciativa que busca apoyar a estudiantes universitarios.

A través de redes sociales, los exponentes de reguetón mexicano anunciaron la llegada de la , un apoyo económico estudiantil para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios sin ningún inconveniente.

Esta propuesta se realizará como parte de "Iztapalapa es así: Juventudes que transforman", un evento que presentará distintas actividades dinámicas para la población juvenil de la alcaldía, además de presentaciones musicales gratuitas.

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Cachirula y Loojah en el escenario del Flow Fest previo a su debut en el Coachella. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.
Cachirula y Loojah en el escenario del Flow Fest previo a su debut en el Coachella. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

¿Cuándo y en dónde será la actividad?

De acuerdo con lo publicado por los artistas en la plataforma de X, se ofrecerá un monto de 7 mil 500 pesos mexicanos a jóvenes residentes de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México CDMX, que cumplan con los requerimientos expuestos.

La dinámica se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto a las 16:00 horas en la alcaldía Iztapalapa. La entrada será libre y gratuita, mientras que la selección de los participantes será hecha de manera aleatoria por los exponentes.

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El encuentro se llevará a cabo en el Deportivo Francisco I. Madero, ubicado en avenida Telecomunicaciones Chinampac de Juárez. "Agradecemos a nuestra comunidad por brindarnos todo su apoyo y amor, esperamos este proyecto pueda crecer y poder ayudar e inspirar a más jóvenes", escribieron.

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Cachirula y Loojah en el escenario del Flow Fest. Foto: Tomada de instagram @cachirulaa
Cachirula y Loojah en el escenario del Flow Fest. Foto: Tomada de instagram @cachirulaa

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser uno de los seleccionados por el dueto de reguetón, debes cumplir con los siguientes requisitos:

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  • Ser universitario residente de Iztapalapa (necesario llevar tu comprobante de domicilio).
  • Llevar tu boleta de calificaciones oficial o constancia de estudios vigente (debe ser original no copia, debe estar firmada y con sello).
  • Tener un promedio de 9.5 a 10.

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mndsm

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