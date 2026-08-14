La compañía japonesa Bandai Namco está organizando la apertura de su primera sucursal en la Ciudad de México, un espacio dedicado a la venta de coleccionables y productos de algunas de sus franquicias más populares.

Este nuevo espacio físico promete servir como punto de encuentro para los aficionados al anime, los videojuegos y el coleccionismo, que buscan mercancía exclusiva de sus franquicias de animación y gaming favoritas.

¿En dónde estará ubicada la sucursal?

La nueva Bandai Namco Shop se ubicará en Nápoles 33, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de Paseo de la Reforma e Insurgentes. La sucursal se encuentra a un lado de las oficinas corporativas de Yama Insurgentes Reforma.

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El establecimiento ya se encuentra acondicionado y también aparece registrado en Google Maps con fotografías del inmueble. De acuerdo con las imágenes, el establecimiento contará con diferentes áreas dedicadas a sus líneas de juego.

¿Cuándo abrirá la tienda en CDMX?

Aunque Bandai Namco México no ha publicado una fecha oficial de inauguración en sus canales, diversos reportes y referencias de personas que se han acercado al establecimiento apuntan al viernes 21 de agosto de 2026.

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La compañía ha anticipado en redes sociales que prepara una sorpresa en la Ciudad de México, acompañada de una imagen en la que se observa la fachada de la futura tienda. "Algo muy grande está a punto de abrir", escriben.

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Esta será la primera sucursal de la compañía japonesa en América Latina. Foto: Google Maps

¿Qué venderá la primera tienda de Bandai Namco?

El nuevo establecimiento estará enfocado principalmente en el público coleccionista y reunirá distintas líneas de productos de Bandai. Entre ellas destacan:

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Gunpla (modelos armables de Gundam).

(modelos armables de Gundam). Gashapon (máquinas japonesas de cápsulas coleccionables).

(máquinas japonesas de cápsulas coleccionables). Tamashii Nations.

Banpresto e Ichibansho.

Tamagotchi.

Asimismo, en esta sucursal podrás encontrar mercancía y productos relacionados con franquicias de anime retro y moderno como Dragon Ball, Gundam, One Piece, Naruto y Demon Slayer, Spy X Family, My Hero Academy, entre otras.

La apertura representa un nuevo paso en la estrategia de Bandai Namco para acercarse directamente a los aficionados mexicanos. La compañía ya cuenta con presencia en el país mediante distribución de juguetes y coleccionables.

En 2025, la empresa llevó por primera vez a México el Gundam Base Pop-Up Store, como parte de su expansión hacia Latinoamérica. Ahora, los coleccionistas tendrán un espacio en el que podrán encontrar distintas propiedades de la compañía.

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