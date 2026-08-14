“¿Por qué querría yo, después de haber trabajado tan duro toda mi vida y de que esto me haya hecho sentir plena, haya validado quién soy y me haya dado un sentido de propósito... por qué debería ahora sentarme y renunciar a todo eso? ¿Y entonces, qué?”.

Halle Berry celebra su sesenta cumpleaños. Y, para una industria cinematográfica que históricamente ha tendido a relegar a las actrices al alcanzar la mediana edad, esta fecha podría interpretarse como el inicio de una jubilación dorada.

Sin embargo, para la ganadora del Óscar por "Monster's Ball", este momento representa todo lo contrario: una etapa de intensa actividad en la que compagina sus facetas de actriz y productora con su lucha a favor del bienestar de las mujeres maduras en Estados Unidos.

Durante su participación a mediados de julio de 2026 en el podcast "Making Space with Hoda Kotb", la intérprete abordó la frustración que le generan las presiones sociales orientadas al retiro: “La gente me dice: ‘Pero si ya has hecho tanto. ¿No es hora de dejar todo esto, sentarte en algún sitio y simplemente estar en unas vacaciones permanentes?’”.

Y es que, para Berry, ese pensamiento es parte del problema a combatir: “Se espera que encontremos otra cosa que hacer, se espera que estemos en unas vacaciones permanentes como si la vida de alguna manera hubiera terminado, o como si ya no tuviéramos valor, o lo que tenemos que decir ya no fuera significativo”.

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Halle Berry celebra sus 60 años. Instagram halleberry

Un nuevo concepto de madurez

Halle Berry nació el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio. Tras destacar en diversos certámenes de belleza durante su juventud, decidió orientar su carrera hacia la interpretación, logrando su salto definitivo a la fama con su papel en la película "Jungle Fever" (1991), bajo la dirección del cineasta Spike Lee.

Desde entonces, y a lo largo de más de tres décadas en la gran pantalla, la actriz ha consolidado una carrera diversa que abarca desde el cine de autor hasta las grandes producciones de Hollywood.

Destacan títulos como "Boomerang" (1992), "The Flintstones" (1994), "Introducing Dorothy Dandridge" (1999), "X-Men" (2000), "Monster's Ball" (2001), "Die Another Day" (2002), "Gothika" (2003), "Cloud Atlas" (2012), "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" (2019) o "Bruised" (2020).

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Hoy, esta determinación por mantenerse activa y visible es su seña de identidad. Durante una charla en mayo de 2026 en el programa TODAY, en conversación con Jenna Bush Hager y Sheinelle Jones, la actriz admitió su postura: “Me siento diferente de lo que pensaba que me sentiría a los 60”.

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Así, lejos de los estereotipos asociados a esta década, Berry propuso una mirada renovada: “¿Qué son los 60? ¿Qué es la edad hoy en día? Es un sentimiento. Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control. Soy la mejor versión de mí misma en este momento de mi vida, y estoy muy contenta de seguir aquí y con salud”.

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Al contemplar sus 35 años de trayectoria profesional en la meca del cine, valora enormemente el poder continuar en activo y con plenas facultades en sus decisiones profesionales y personales.

“Todavía puedo trabajar en el cine y la televisión y hacer las cosas que amo, contar historias que me importan... Todavía criar a mis hijos, a mi familia. Sigo estando viva en esto. No me he retirado hacia el atardecer. No me he caído. Sigo aquí haciéndolo bajo mis propios términos”.

Y es que, sin duda, uno de los aspectos que más ha resonado en esta nueva etapa vital es su franqueza al abordar cuestiones tradicionalmente silenciadas como la menopausia y la salud íntima femenina.

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En mayo de 2024, Berry trasladó esta causa al plano político al presentarse en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, para respaldar una propuesta legislativa bipartidista destinada a incentivar la investigación y la divulgación sobre la menopausia.

Desde las escalinatas del Capitolio, lanzó un mensaje directo y sin tapujos ante las cámaras: “¡Estoy en la menopausia, ¿vale?! Se tiene que eliminar la vergüenza de la menopausia. Tenemos que hablar sobre esta parte tan normal de nuestra vida que ocurre. Nuestros médicos ni siquiera pueden decirnos la palabra, y mucho menos guiarnos a través de este viaje”.

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Esta dedicación a la salud íntima la impulsó a invertir y colaborar con la compañía médica Nella, creadora de un rediseño mucho más cómodo del clásico espéculo ginecológico, un dispositivo cuya estructura metálica apenas había cambiado en más de un siglo.

De hecho, Berry destacó el impacto que el temor a estas revisiones genera en la prevención: “Lo que fue asombroso para mí aprender es que el 72% de las mujeres retrasan sus exámenes…. Hay tantos aspectos de tu salud de los que te estás perdiendo”.

Para cerrar este círculo de concienciación, insiste en que normalizar la conversación es el primer paso para derribar barreras: “Comencé a hablar sobre la menopausia y la atrofia vaginal hace cuatro años, y todo el mundo pensó que estaba loca... Pero está sucediendo. Es normal”.

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Instagram halleberry

Fuerza creativa frente a las cámaras

Esta vitalidad física e intelectual se traduce directamente en su actividad en la gran pantalla. Durante 2026, la actriz protagonizó el thriller de acción "Crime 101", donde comparte elenco con figuras como Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan.

Ante los medios de comunicación, Berry reflexionó sobre las barreras que persisten en la industria del entretenimiento: “Llegas a esta edad en la que sientes que te están marginando, devaluando. Lo sientes en el trabajo. Lo sientes por parte de la sociedad... Pero he decidido firmemente que no voy a permitir que me borren”.

Una determinación que se refleja también en sus elecciones interpretativas, como el papel que asumió al finalizar en París el rodaje de "Fleur", un drama con guion y dirección de Ellie Foumbi.

Asimismo, se ha incorporado al elenco de "Red Card", un thriller de acción ambientado en Marruecos y Kenia que marca el regreso del realizador Joel Souza tras el suceso ocurrido en el set de "Rust".

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Esta fructífera etapa laboral coincide con un periodo de estabilidad en su faceta afectiva. En febrero de 2026, Halle Berry y el músico Van Hunt, con quien mantiene una relación desde el año 2020, hicieron público su compromiso matrimonial.

Además, la actriz está volcada en el día a día junto a sus dos hijos: su primogénita, Nahla (fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry), alcanzó la mayoría de edad al cumplir los 18 años en 2026, mientras que su hijo menor, Maceo-Robert (nacido de su matrimonio con el actor Olivier Martinez), llegó a los 12 años.

Y así, a las puertas de su sexta década, la oscarizada actriz se presenta como un claro referente de plenitud. Porque su escenario actual demuestra que la madurez de la mujer no es un punto de llegada, sino una etapa más en la que seguir asumiendo retos en la gran pantalla.

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