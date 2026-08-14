Paris Jackson, hija de Michael Jackson, recordó cómo fue el primer encuentro con su madre, Debbie Rowe, cuando tenía 15 años. La cantante y actriz habló sobre aquella experiencia y sobre la relación que ambas han construido con el paso del tiempo durante una entrevista para el podcast "Call Her Daddy", emitida el 12 de agosto.

Paris, de 28 años, es una de los tres hijos de Michael Jackson. Su hermano mayor, Prince Jackson, tiene 29 años y es el otro hijo que el llamado Rey del Pop tuvo con Rowe. El menor, Bigi Jackson, de 24 años, antes conocido como Blanket, nació mediante gestación subrogada.

Michael Jackson y Debbie Rowe se casaron en 1996, después de conocerse cuando ella trabajaba como asistente en la consulta dermatológica del cantante. Rowe dio a luz a Prince en 1997 y a Paris en 1998. La pareja se divorció en 2000 y ella cedió la custodia de sus hijos al intérprete.

Después de la separación, Rowe se estableció en Palmdale, California, donde se dedicó a la cría de caballos y mantuvo una vida alejada de los reflectores, de acuerdo con información citada anteriormente por PEOPLE.

Fue hasta que Paris era preadolescente cuando comenzó a preguntar por su madre. La actriz explicó que alrededor de los 10 u 11 años quiso saber quién era y, en ese momento, consideró suficiente conocer su nombre.

“Sabes, recuerdo que al final pregunté al respecto cuando tenía unos 10 u 11 años, y las respuestas que obtuve me parecieron suficientes. Simplemente pregunté: ‘¿Cómo se llama?’. Me dijeron su nombre y pensé: ‘Vale, genial’”, relató Paris en "Call Her Daddy".

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La situación cambió algunos años después. Cuando tenía alrededor de 15 años, Paris y Rowe retomaron el contacto y comenzaron a acercarse de manera gradual hacia el final de su adolescencia.

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Así fue el primer encuentro de Paris Jackson con Debbie Rowe

Paris describió aquel primer encuentro con su madre como un momento tranquilo y sin demasiada tensión.

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“Recuerdo que bajé las escaleras y la encontré en la sala con mi abuela. Entré y le dije: ‘Hola, mamá’, y ella me respondió: ‘Hola’. Me senté. Charlamos un momento. Luego salimos a pasar el día juntas”, contó.

Con el paso de los años, Paris ha reflexionado sobre la manera en que se relaciona con su madre y considera que una de las claves ha sido no establecer expectativas sobre los vínculos.

“Creo que lo realmente genial de mi proceso, en general, en todo, es aprender cómo las expectativas nos perjudican, y si entro en una relación con expectativas, probablemente termine decepcionada, frustrada, irritada o con resentimiento, ¿sabes?”, explicó.

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Debbie Rowe y Paris Jackson. Paris Jackson/Instagram.

La hija de Michael Jackson considera que acercarse a una persona sin esperar cómo debe desarrollarse la relación permite que el vínculo evolucione de manera natural.

“Cuando entro en un lugar sin expectativas, se crea un espacio realmente genial para que algo orgánico florezca”, agregó.

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Incluso bromeó sobre sus personalidades y la astrología para explicar algunas de sus similitudes: “Ella es Sagitario, así que tiene fuego. Yo soy Aries, tengo fuego… Somos muy parecidas”.

La relación entre madre e hija comenzó a reconstruirse públicamente alrededor de 2013. En aquel momento, una fuente declaró a PEOPLE que Paris había buscado a Rowe con la intención de establecer una relación con ella y que su abuela, Katherine Jackson, respaldaba el acercamiento.

“Paris está pasando por una etapa de mucha angustia adolescente y se siente un poco poco querida”, señaló entonces la fuente a la revista.

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“Paris se puso en contacto con su madre y le dijo que quería entablar una relación con ella. Debbie se mostró receptiva y Katherine Jackson apoya esta relación que se está desarrollando”.

Años después, Paris mostró públicamente su apoyo a Rowe cuando su madre enfrentó un cáncer de mama. En 2017, celebró en Instagram que Debbie había terminado la quimioterapia y compartió una fotografía de ella sosteniendo un cartel que anunciaba el final de su tratamiento.

“Mi madre, una genia, pateando traseros y dejando huella. ¿No es fabulosa?”, escribió Paris.

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La propia Rowe había hablado en 2016 con Entertainment Tonight sobre el respaldo que recibió de su hija durante su enfermedad.

“[Paris] es mi apoyo, es increíble”, dijo entonces. “Ha estado conmigo todo el tiempo. Estuvo ahí. La primera llamada, tardó 30 segundos en contactarme cuando se enteró”.

Más recientemente, en febrero, Paris volvió a mostrar la cercanía que mantiene actualmente con su madre al compartir en sus historias de Instagram varias fotografías junto a Rowe. En una de ellas aparecen sonriendo y en otra se les observa abrazadas al aire libre.

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