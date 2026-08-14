Nueva York.- Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al director de UnitedHealthcare, se declaró culpable de cargos federales por acoso en el caso del asesinato del director ejecutivo (CEO, en inglés) de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Mangione, de 28 años, está acusado de matar a balazos en una calle en Nueva York, en diciembre de 2024, a Thompson, de 50 años y director ejecutivo del mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos.

Según la acusación, lo hizo en represalia contra el sistema estadounidense de seguros de salud.

Mangione dijo: "Le disparé al señor Thompson y murió". Concluyó diciendo: "Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal".

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Mangione acababa de describir las acciones que llevó a cabo antes del asesinato, declarando ante el tribunal: “En noviembre de 2024 viajé desde fuera del estado de Nueva York hasta Manhattan. Luego envié un correo electrónico a la directiva de UnitedHealthcare, haciéndome pasar por un inversor de una empresa que gestiona más de 15 mil millones de dólares en activos y solicitando información sobre la conferencia. A diferencia de mis interacciones anteriores con aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora”, dijo Mangione.

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La jueza Margaret Garnett le preguntó a Mangione cómo se declaraba ante los cargos 1 y 2 de la acusación. Mangione respondió: "Culpable". Garnett dijo que aceptaba la declaración de culpabilidad.

La sentencia de Luigi Mangione en el caso federal está programada para las 11 de la mañana del viernes 18 de diciembre, reportó CNN.

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La jueza dijo que si alguna de las partes tiene la intención de presentar testigos en persona durante la audiencia de sentencia, le gustaría que se le notificara con dos semanas de anticipación.

Mangione abandonó la sala del tribunal tras declararse culpable y concluir la audiencia. Permanecerá bajo custodia federal en espera de la sentencia, prevista para el 18 de diciembre.

La defensa de Mangione pidió el retiro de cargos estatales por homicidio en el caso del ejecutivo asesinado en Nueva York.

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La defensa presentó el pedido después de que Mangione se declarara culpable en la causa federal, independiente de la que tramita en Nueva York. Sus abogados sostienen que el acusado, de 28 años, no debe enfrentar un segundo juicio por los mismos hechos.

Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo que Mangione "optó por la declaración abierta, lo que significa que se declaró culpable de todos los cargos pendientes en la acusación”. “No hay concesiones ni acuerdos, y tenemos la libertad de solicitar la pena máxima que permite la ley”.

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