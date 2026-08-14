El actor Julián Gil se ríe de los que dicen en redes que sus celos estarían detrás de la renuncia de su esposa Valeria Marín a TUDN, el argentino calificó de irresponsable un video en el que se le señala como uno de los probables motivos para que la conductora deportiva diera las gracias al canal de televisión tras laborar ahí por siete años.

La salida de Valeria de TUDN sorprendió a muchos, pero Julián, su esposo desde 2024 se enfocó en dedicarle un extenso mensaje de amor y de admiración, el cual respondió Valeria con palabras de amor dedicadas a su esposo.

Julián Gil y la periodista deportiva Valeria Marín comenzaron su relación a inicios de 2020 tras conocerse en Miami durante un Super Bowl. Se comprometieron en Qatar a finales de 2022 y se casaron el 29 de diciembre de 2024 en Puerto Rico.

La pasión de ambos por el deporte los unió, su relación es una de las más sólidas del medio, sin embargo, la salida de Marín de TUDN ha puesto a Julián en el centro de la polémica, ya que algunos señalan que estaría celoso de Marc Crosas, compañero de Valeria, con quien por cierto trabajo hombro con hombro en el reciente Mundial de Futbol 2026.

Marc Crosas, un exfutbolista español naturalizado mexicano también le dedicó un mensaje a Valeria en el que le externó su admiración y cariño, le brindó un aplauso como amiga, como profesional, y como esposa, incluso recordó que en su boda terminó llorando, y enfatizó que no por dejar de ser compañeros de trabajo, se iba poder librar de él.

Lee también Julián Gil y la pelota que ya le firmó Messi, Beckham y el portero de Cabo Verde

[Publicidad]

"Sin saberlo me regalaste la despedida soñada, Val. En Nueva York pasé 45 de los mejores días de mi vida. Otra cobertura inolvidable a tu lado, risas cansancio estrés programas partidos carreras... Y todo eso sin tener idea de que serían nuestros últimos días como compañeros de trabajo. Quizá por eso lo recuerdo todavía más bonitos", se lee en la parte inicial de su mensaje.

Marc Crosas y Valeria Marín trabajaron juntos durante varios años en la cadena deportiva TUDN. Él le dedicó un intenso mensaje de despedida, lo que dio de qué hablar en redes. Instagram marccrosas

Gil comentó dicho mensaje, opinó que eran la mejor dupla y que los quería juntos por siempre.

"La mejor mancuerna carajo …Los quiero siempre juntos".

[Publicidad]

Marc Crosas compartió varias fotos con Valeria Marín para despedirla de TUDN. Ambos se hicieron un tatuaje con la frase mundialista: "¿Y si sí?".

Ante la polémica, Julián Gil y Valeria Marín descartaron las versiones que involucra románticamente a Marc Crosas con Valeria, en entrevista con Javier Ceriani, Valeria aclaró que su esposo Julián no la presionó ni obligó de ninguna manera a que renunciara, aseguró que de entrada quiere tener más tiempo para estar y disfrutar a su familia.

Marín ha dicho en otras ocasiones que le gustaría ser madre, por lo que podría enfocarse en ese deseo tras su salida de TUDN.

Julián calificó de telenovelesco lo que se dice en un video de un medio deportivo, sobre Valeria su esposa, Marc Crosas y sus supuestos celos:

[Publicidad]

"Qué buena novela, deberían escribir una para el canal de Las Estrellas. Muy irresponsable de su parte", se lee.

Lee también Marjorie de Sousa no puede ver a Julián Gil ni en IA, la actriz reporta fotos falsas en las que aparece el actor con su hijo

Julián Gil desaprueba que lo tachen de celoso tras la salida de su esposa Valeria Marín de TUDN.

En la despedida que le dedicó en Instagram, Julián dejó claro que el decir adiós fue voluntad de Valeria para poder darle la bienvenida a algo nuevo.

[Publicidad]

"Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN. Y una de las cosas que más admiro de ti, amor, es tu valentía para saber cuándo agradecer, cerrar una puerta y hacer espacio para algo nuevo", escribió.

Julián Gil exhibe los ataques que está recibiendo en redes. Cibernautas dicen que por celoso habría hecho renunciar a su esposa Valeria Marín a TUDN.

Julián recordó que fue gracias a un enlace de NFL, ocurrido en 2020, que su camino con Marín se cruzó, y desde entonces no se han separado; Gil externó que le desea lo mejor a su esposa y anticipó que sea lo que sea, él estará a su lado.

"No sé cuál será el próximo proyecto, la próxima pantalla o el próximo sueño. Lo que sí sé es que voy a estar ahí: como esposo, compañero y tu fan número uno, para darte mi mano, mi experiencia y, sobre todo, mi amor y apoyo incondicional".

[Publicidad]

rad