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Londres.- Un tren de pasajeros descarriló este viernes en Essex, informó la Policía de Transporte Británica, el segundo descarrilamiento en menos de 24 horas cerca de Londres.
Policías, paramédicos y bomberos acudieron al lugar cerca de la estación de tren de Wickford, a unos 48 kilómetros (30 millas) al este de Londres, tras recibir reportes de que los vagones traseros de un tren descarrilaron, indicó la agencia. Los vagones estaban en una “posición vertical”, señaló, y no se reportaron heridos.
National Rail informó que las autoridades trabajaban para entender lo ocurrido, y se esperaban importantes interrupciones del servicio ferroviario hasta la tarde del viernes.
Lee también VIDEO: Descarrila un tren de pasajeros en el sur de Inglaterra; aún se desconoce si hay víctimas
El incidente ocurrió menos de 24 horas después de que un tren de Londres a Eastbourne se saliera de las vías a las afueras de la localidad de Lewes, en el sur de Inglaterra.
En ese caso tres vagones volcaron, lo que dejó a dos personas gravemente heridas y causó lesiones leves a otras 18.
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La policía de transporte indicó que todos los pasajeros fueron evacuados en unas tres horas. Aún se investiga la causa del descarrilamiento.
mcc
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