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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que técnicos de instalaciones fijas y material rodante laboran en la zona de maniobras de los talleres Ticomán, con la finalidad de reincorporar a su posición a uno de los nueve vagones de un tren, el cual se descarriló esta mañana.
El STC señaló que el incidente no ocasiona afectaciones al servicio de la Línea 3 del Metro, el cual transcurre con normalidad, de Indios Verdes a Universidad y viceversa, desde inicio de servicio.
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El tren que sufrió el incidente circulaba en una vía de la zona de maniobras del taller, por lo cual iba en vacío, por lo que no se registró personal del Metro lesionado.
El área de investigación de incidentes relevantes tomó conocimiento del hecho para el análisis técnico correspondiente y el planteamiento de las medidas correctivas, de acuerdo con el STC.
“Como se ha informado, la Línea 3 iniciará en los próximos meses un proceso de modernización para abatir la obsolescencia propia de más de cinco décadas de operación”, expuso el Metro.
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