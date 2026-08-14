Nezahualcóyotl, Méx.— El Túnel Churubusco-Xochiaca ya está en operación, con el que las autoridades esperan beneficiar a más de un millón de personas de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz, así como de la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

La obra hidráulica, que forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, cuenta con la capacidad de desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, un volumen similar al de 36 pipas de 10 mil litros de capacidad descargadas de manera simultánea cada minuto.

Con una inversión conjunta mayor a los 450 millones de pesos, aportada por los gobiernos de México, del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl, el túnel, que consta de cinco metros de diámetro, un colector de 2.44 metros y un cárcamo equipado con ocho bombas, permitirá que el drenaje no se sature durante lluvias intensas.

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