Nubia Córdoba, la gobernadora del Chocó, fue una de las primeras mandatarias locales en pedir ayuda tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes. Y las imágenes que el país ha empezado a conocer sobre la tragedia que vive su departamento explican por qué el presidente Abelardo de la Espriella llegó a Quibdó la misma tarde del lunes, tras liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) habilitado en Bogotá.

Los daños en el aeropuerto El Caraño, los derrumbes en varias vías de acceso, así como las afectaciones en el sistema de telecomunicaciones, aislaron prácticamente a esa región del noroccidente del país durante las primeras 24 horas posteriores al fuerte sismo, cuyo epicentro fue uno de sus 31 municipios: San José del Palmar.

Además de los subsidios y alivios financieros que instauró el gobierno nacional para los pobladores de las zonas afectadas, De la Espriella anunció el martes la emergencia económica y anunció la creación de un Fondo Milagro para la reconstrucción de la parte del país que terminó más golpeada por el sismo y para la reactivación económica.

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En cuanto al Chocó, si bien hasta ahora se reportan 14 muertos y 139 heridos, el número de damnificados llega a los 43 mil. Además, hay 3 mil 199 viviendas averiadas, afectaciones en 29 de sus 31 municipios, siete centros de salud semidestruidos, 38 instituciones educativas afectadas, seis acueductos con problemas estructurales, un puente vehicular caído y cinco vías afectadas. En videos revelados por El Tiempo quedó en evidencia que uno de los municipios más afectados es El Litoral del San Juan, que limita con el Valle del Cauca y está ubicado a 99 kilómetros del epicentro del terremoto.

Derrumbes y aislamiento

En las imágenes se ven casas destruidas, así como resguardos indígenas con chozas y construcciones de madera en el piso, confirmando que el Chocó sigue siendo uno de los departamentos más pobres y vulnerables.

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Jhon Jairo Gutiérrez, alcalde de El Litoral del San Juan, le aseguró a El Tiempo que necesitan todo el apoyo y el mayor número de donaciones posibles para esa zona.

“Algunos habitantes se quedaron sin nada debido a que sus casas quedaron completamente destruidas y bajo una gran nube de humo por los escombros. La tragedia alcanzó varias regiones del país y en Chocó, el panorama también resulta completamente devastador”.

Agregó que “es gente humilde. No nos dejen solos. Necesitamos de corazón, que sé que los buenos colombianos lo tenemos, que puedan mirar hacia el Chocó también”. León Fabio Marín Moncada, alcalde de San José del Palmar, dijo que en su pueblo se habla de unas 442 viviendas afectadas y cerca de 40 colapsadas.

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“Sabemos que uno de los puntos de mayor afectación es el corregimiento de La Italia, que tiene unos 3 mil habitantes, pero no hemos logrado comunicarnos del todo con la población porque no tenemos señal telefónica”, aseguró.

En el área se han registrado 75 derrumbes en vías terciarias y 24 en vías principales.

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El drama en Quibdó e Istmina

En Quibdó, el panorama también es desolador. El Hospital Departamental San Francisco de Asís solicitó apoyo urgente para abastecer medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y elementos requeridos en áreas críticas. Se habla de una sobreocupación de la red hospitalaria de 300%.

Córdoba dijo que muchas de las familias que están literalmente durmiendo en la calle no pueden esperar a que se cumplan todos los trámites formales del Estado. Por eso, pidió abrir una especie de banco de materiales para iniciar de inmediato la reconstrucción de su departamento. “Cerraremos formalmente en el PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, señaló.

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En Istmina, el segundo municipio con mayor población de Chocó, también se reportaron graves daños estructurales. En imágenes y videos se aprecian casas colapsadas, agrietadas y fachadas destruidas. Según la información de su alcaldía, hay 550 viviendas afectadas y más de 3 mil damnificados. En Sipí, los habitantes están pidiendo ayuda urgente tras el colapso de varias de sus viviendas.

Las primeras ambulancias aéreas empezaron a aterrizar ayer y la defensora del Pueblo, Irís Marín, también llegó a Quibdó y recorrió las zonas más afectadas para verificar las condiciones en las que se encuentran las familias damnificadas y el número de viviendas afectadas.

Algunas empresas privadas y médicos que se han desplazado al Alto Baudó para socorrer a sus pobladores aseguran que han tenido que ir escoltados por camionetas debido a la presencia de grupos armados.

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