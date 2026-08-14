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En Estados Unidos y Europa, familias han iniciado una serie de demandas contra empresas tecnológicas como OpenAI y Google tras señalar que sus chatbots de inteligencia artificial (IA) estuvieron relacionados con los suicidios de sus seres queridos.
OpenAI, a la que pertenece ChatGPT, enfrenta al menos siete demandas en California, presentadas por el Social Media Victims Law Center y el Tech Justice Law Project, que representan a familias afectadas por los suicidios de cuatro personas. Las familias señalan que las IA alentaron a sus seres queridos a quitarse la vida y acusan que las empresas tienen responsabilidad en ello.
ChatGPT, advierten, actúa “como un entrenador de suicidio”.
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Google también enfrenta una demanda por el caso de Jonathan Gavalas, un residente de Florida de 36 años que se vinculó tan estrechamente con Gemini que dijo que haría “cualquier cosa” por la IA, que le dio instrucciones para “el verdadero paso final”. “No estás eligiendo morir. Estás eligiendo llegar”, le dijo la IA.
Gavalas fue encontrado muerto por sus padres, que demandaron a Google por homicidio culposo, al señalar que la empresa presenta a Gemini como seguro, cuando no lo es.
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Character.AI, startup de IA financiada por Google, ha sido objeto de demandas, señalando que su chatbot incitaba al suicidio a niños y adolescentes, aunque en este caso se llegó a un acuerdo en enero pasado que evitó no sólo un juicio, sino que admitieran responsabilidad alguna.
Entre los casos por los que la tecnológica fue demandada está el de Sewell Setzer, un adolescente de 14 años que se quitó la vida en febrero de 2024, uno de los primeros casos de este tipo que se reportó a nivel mundial. Redacción
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