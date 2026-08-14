La perfección en los clavados suele hablar mandarín. Durante años, China ha convertido la barrera de los 500 puntos en una referencia dentro de las competencias internacionales, una marca reservada para actuaciones casi impecables.

Randal Willars, especialista en plataforma de 10 metros, ha logrado superar esa simbólica cifra en múltiples ocasiones, una muestra del crecimiento que ha experimentado en los más recientes años y de su capacidad para competir de tú a tú con los mejores.

“En 2026, el objetivo más importante que teníamos era superar siempre la barrera de los 500 puntos, y lo hemos logrado. Este ha sido el año en el que más veces lo hemos conseguido, y eso me genera una gran satisfacción. Hay competencias buenas y malas, pero rozar esa cifra o superarla es lo que debe ocurrir para estar peleando constantemente por las medallas frente a las grandes potencias. Eso habla mucho del nivel mental y competitivo que tenemos en cada clavado”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Entrevista con el clavadista Randal Willars, medallista en los juegos centroamericanos. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Willars aseguró que el dominio chino en los clavados ya no parece tan inalcanzable. El mexicano destacó que varios representantes nacionales han logrado acercarse —e incluso superar— a los asiáticos en competencias, situación que obliga al rival a mirar con atención el crecimiento de México.

“Cuando los chinos se dan cuenta de que nos acercamos o que incluso les ganamos alguna prueba, saben que ellos son el objetivo a vencer. En este momento, detrás de China, México es una de las grandes potencias”, finalizó.

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