Lejos de obsesionarse con el podio, Randal Willars asegura que una de las lecciones más importantes que le ha dejado el deporte de alto rendimiento es aprender a disfrutar el camino.

Esa filosofía lo ha llevado a fortalecer su preparación psicológica, convencido de que una mente fuerte es fundamental para rendir al máximo en los escenarios más exigentes alrededor del mundo.

El joven clavadista, quien vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera en los Juegos Olímpicos París 2024, al quedarse fuera del podio al fallar en sus últimos saltos, habló sobre el trabajo que ha realizado para aprender a gestionar la presión y transformar esa experiencia en una herramienta de crecimiento.

“Creo que quien más se exige soy yo. Tengo claras mis metas y soy quien mejor conoce todo lo que puedo hacer. He trabajado con mi equipo en el aspecto mental para manejarme mejor en las competencias. Los aspectos técnicos se trabajan en los entrenamientos, pero lo que realmente importa es la fortaleza mental. Ya no pienso en factores externos; voy competencia tras competencia, sin enfocarme en un resultado en específico, y trato de dar siempre lo mejor de mí”, mencionó el bajacaliforniano, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

A final de cuentas, la fortaleza mental siempre ha sido una de las principales cualidades de todos aquellos atletas que han marcado una época en cualquier disciplina, más allá de que hace varias décadas no era un factor del que se hablara.

Willars, quien entrará en un periodo de descanso luego de una extensa y exigente campaña, destacó la importancia de desconectarse temporalmente de la alta competencia para recuperar energías y afrontar de la mejor manera un año crucial, como será 2027, en el que buscará consolidarse entre la élite mundial de los clavados.

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Los Juegos Panamericanos en Lima serán una de las principales competencias que afrontará durante el año previo a los Olímpicos.

“Es muy importante descansar, recuperarte de las lesiones y despejar la mente para planear de mejor manera la preparación. Nos gusta analizar las cosas que tenemos que mejorar. Llevamos el cuerpo y la mente al límite, por lo que también hay que saber cómo jugar con eso, con la mira puesta en un año clave rumbo a Los Ángeles 2028”, finalizó el clavadista.

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