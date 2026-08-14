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Caborca. - El impacto de un vehículo y una pipa que transportaba ácido sulfúrico provocó el cierre total de la carretera Caborca–La Y Griega, luego de que la sustancia química se derramara sobre una amplia superficie de la cinta asfáltica.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 11, en la región de Desemboque. De manera extra oficial se informó que cuatro personas resultaron lesionadas.
De acuerdo con información preliminar, la unidad de carga pertenecía a una empresa privada y trasladaba material peligroso cuando perdió el control y terminó volcada.
El conductor sufrió quemaduras en el brazo izquierdo y recibió atención médica en el lugar por parte de paramédicos de la Cruz Roja. La unidad presentó daños severos.
La emergencia movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno.
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En el sitio trabajan elementos de Bomberos, Protección Civil de Caborca, Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantienen acordonada la zona mientras se realizan las labores de contención y limpieza del químico derramado.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó que el accidente involucró una pipa cargada con ácido sulfúrico y señaló que especialistas evalúan posibles riesgos para la población y el entorno, debido a que se trata de una sustancia altamente corrosiva.
Como medida preventiva, la circulación fue suspendida en ambos sentidos y permanecerá cerrada hasta que las autoridades determinen que las condiciones son seguras para los automovilistas.
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Protección Civil exhortó a los conductores a evitar el tramo afectado y atender las indicaciones del personal de emergencia, ya que continúan los trabajos para neutralizar el material y descartar mayores afectaciones.
No se han reportado más personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas; sin embargo, las autoridades mantienen el operativo en la zona para monitorear la situación.
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