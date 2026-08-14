Luigi Mangione tiene previsto comparecer el viernes ante un tribunal federal para una audiencia en la que se espera que se declare culpable en relación con el asesinato en 2024 del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según una persona familiarizada con el asunto.

Mangione aún podría cambiar de opinión sobre el acuerdo de culpabilidad, dijo la persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso y habló con The Associated Press (AP) bajo condición de anonimato. Las negociaciones previas para llegar a un acuerdo en junio fracasaron.

Los abogados de Mangione y del Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios antes de la audiencia judicial que se celebrará a última hora de la mañana, la cual fue solicitada apresuradamente por los fiscales y los abogados defensores a principios de esta semana.

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Mangione, de 28 años, fue acusado por fiscales federales y estatales de emboscar a Thompson, de 50 años, a las afueras de un hotel de la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre de 2024, cuando el ejecutivo de seguros se dirigía a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

El juicio por cargos estatales de asesinato está programado para comenzar el próximo mes. No está claro si dicho juicio se llevaría a cabo si Mangione se declarara culpable en el caso federal.

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Mangione enfrenta dos cargos federales por acosar a Thompson con la intención de causarle la muerte. Tanto el caso federal como el estatal podrían acarrearle una condena a cadena perpetua. A principios de este año, un juez federal desestimó cargos adicionales que podrían haber expuesto a Mangione a una posible pena de muerte.

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Mangione se había quejado de la posibilidad de dos juicios, diciéndole a un juez en febrero: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble enjuiciamiento según cualquier definición de sentido común”.

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Según la ley de Nueva York, un proceso estatal podría quedar inhabilitado si el caso federal se resuelve primero. La protección contra la doble incriminación del estado se aplica si un jurado ha prestado juramento en un proceso anterior, como un caso federal, o si dicho proceso termina con una declaración de culpabilidad. Los casos de Mangione involucran diferentes cargos derivados de la misma conducta.

En una carta del mes pasado, los fiscales estatales se opusieron a la posibilidad de que una declaración de culpabilidad en el caso federal anulara el caso estatal.

La jueza federal Margaret M. Garnett ha asestado algunos reveses a la defensa, incluyendo la decisión de enero de que los fiscales podían usar los objetos recogidos de la mochila de Mangione durante su arresto como prueba en su contra.

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Entre los objetos encontrados se incluía una pistola impresa en 3D que, según los investigadores, coincidía con la utilizada para matar a Thompson, y un cuaderno en el que, según las autoridades, Mangione describía su intención de asesinar a un ejecutivo de una compañía de seguros.

En junio, los abogados de Mangione anunciaron que presentarían una defensa basada en un informe psiquiátrico en el caso estatal, pero cambiaron de opinión un día después. Esta defensa, que alega que sufría un trastorno emocional grave en el momento del asesinato, no está permitida en los tribunales federales.

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El video de vigilancia del asesinato mostró a un pistolero enmascarado disparando a Thompson por la espalda. La policía afirma que en la munición estaban escritas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania y proveniente de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

Se ha convertido en un símbolo para algunas personas descontentas con la industria de los seguros de salud.

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