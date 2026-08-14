Hace no muchos años, los scooters eléctricos de renta en CDMX se volvieron una opción bastante popular para realizar trayectos cortos. Sus precios, facilidad de uso y la posibilidad de evitar parte del tráfico hicieron que rápidamente comenzaran a verse por distintas zonas de la capital.

Duraron lo que tenían que durar, porque recordemos que eventualmente dejaron de operar en la Ciudad de México. Sin embargo, en 2026 los scooters eléctricos de renta en CDMX volvieron a las calles, aunque esta vez bajo un esquema diferente y, sobre todo, por tiempo limitado.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) otorgó permisos temporales para que distintas empresas pudieran operar en algunas alcaldías mediante un plan piloto. El objetivo era evaluar esta alternativa de movilidad durante el periodo de la Copa Mundial de Futbol 2026 y conocer si podía ayudar a mejorar los traslados y reducir parte de la congestión vial.

El problema es que el periodo autorizado ya terminó y los scooters todavía pueden encontrarse en las calles.

¿Cuánto duraba el plan piloto de scooters eléctricos en CDMX?

Originalmente, las empresas Lime, Whoosh y JET obtuvieron autorización para operar sus scooters eléctricos de renta en CDMX durante 60 días.

De acuerdo con el permiso otorgado por la SEMOVI, el plan piloto concluía el pasado 8 de agosto de 2026. Sin embargo, después de esa fecha todavía se han observado unidades disponibles en diferentes puntos de la capital.

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La explicación es que el programa entró en un periodo de evaluación. Una vez terminado el permiso temporal, las autoridades deberán analizar los resultados para determinar qué ocurrirá con este servicio.

“La prueba piloto era hasta el 8 de agosto, y están en periodo de evaluación una vez que concluyó [el permiso temporal]. Se corroborará si se retiran o permanecen en la calle”.

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Durante este periodo, el permiso permitió a Lime, Whoosh y JET operar con hasta 1,000 vehículos de micromovilidad cada una.

¿Qué pasará con los scooters eléctricos después del 8 de agosto?

Hasta el momento, los scooters eléctricos de renta en CDMX no cuentan con una prórroga que extienda formalmente el permiso temporal bajo el cual comenzaron a operar.

De acuerdo con las condiciones establecidas para el plan piloto, una vez terminado el periodo autorizado las unidades deben ser retiradas. Además, se estableció que, en caso de superar el plazo permitido, la Secretaría puede realizar las gestiones correspondientes para el retiro y resguardo de las unidades.

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Los costos generados por estas acciones correrían por cuenta de las propias empresas, conforme a la normativa aplicable.

Esto significa que el hecho de que actualmente continúen algunas unidades en las calles no necesariamente quiere decir que los scooters hayan recibido autorización para quedarse permanentemente.

¿Los scooters eléctricos de renta desaparecerán de CDMX?

Sí existe la posibilidad de que los scooters eléctricos de renta en CDMX vuelvan a desaparecer de las calles, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

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Por ahora, Lime, Whoosh y JET no cuentan con una prórroga que garantice la continuidad de sus operaciones después del plan piloto. Debido a que la SEMOVI deberá evaluar los resultados obtenidos durante estos 60 días y determinar si las unidades deben retirarse o si existe la posibilidad de extender su estancia.

También está sobre la mesa la posibilidad de que este tipo de transporte pueda permanecer durante más tiempo, siempre y cuando las empresas cumplan con la regulación y con las obligaciones establecidas ya no solo en el convenio, sino con las nuevas normativas del reglamento de tránsito, hablando específicamente de los VEMEPE.

Por lo tanto, los scooters todavía no tienen asegurado su futuro en la capital. Su permanencia dependerá de la evaluación realizada por las autoridades y del cumplimiento de las condiciones impuestas a las compañías participantes.

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