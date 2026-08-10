Dodge prepara el regreso de uno de los autos más icónicos de su catálogo: el Charger Super Bee. Este emblemático modelo incorpora nuevos elementos que buscan llevar el legado de los muscle cars a una nueva generación combinando un enfoque deportivo con una nueva identidad visual.

Sin embargo, la marca ha revelado que se tratará de una edición limitada, convirtiéndolo en una versión especialmente atractiva para los coleccionistas. Si quieres conocer sus nuevas características, sigue leyendo Autopistas.

Este es el modelo de preproducción, la versión real del Dodge Charger Bee puede variar. Foto: Dodge

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¿Cómo es el Dodge Charger Super Bee 2027?

Este auto cuenta transmisión automática de ocho velocidades y un motor de seis cilindros biturbo de 3.0 litros que produce 600 caballos de fuerza, 531 libras-pie de torque y le permite alcanzar una aceleración de 0-96 km/h (0-60 mph) en tan solo 3.6 segundos. Asimismo, genera una potencia adicional gracias a los turbocompresores Garrett Motion de 56 milímetros.

Por otro lado, el nuevo Super Bee integra frenos delanteros Brembo de seis pistones y traseros cuatro. De igual forma, el nuevo sistema de amortiguación adaptativa de doble válvula ofrece una conducción más suave en asfalto irregular, lo cual se logra a través de dos válvulas: una centrada en la compresión y otra en el rebote.

El exterior del Dodge destaca por su nueva fascia delantera que permite un aumento del 30% en el flujo del aire y agrega más de 100 libras de carga aerodinámica a 241 km/h (150 mph). Además, cuenta con faros renovados que permiten una visibilidad única durante el camino. Entre otras características se encuentran:

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Tres colores exteriores: Sucker Punch, Diamond Black y Shady.

Ruedas en Gloss Black.

Gráficos traseros y en los laterales de la carrocería.

Emblema característico Super Bee.

Alerón trasero de desempeño.

Puntas de escape oscuras.

Mordazas de freno brillantes у llamativas.

En cuanto al interior, la cabina cuenta con una grabadora de experiencia de conducción, incluida en el paquete Track. Esta cámara integrada en el tablero de 1080p y 60 fps permite grabar los viajes y monitorear el desempeño de tu conducción cotidiana, posteriormente puedes guardar los videos a través de un puerto USB incorporado.

La cabina del Dodge Charger Bee cuenta con una grabadora de experiencia de conducción. Foto: Dodge

¿Cuándo sale a la venta el nuevo Dodge Charger Super Bee?

¡Tómalo en cuenta! De acuerdo con el sitio oficial de Dodge, el nuevo Super Bee estará disponible en unidades limitadas a mediados de 2027. Mientras que los precios de esta auto se anunciarán a finales de este año.

Con esta nueva actualización, el nuevo Charger regresa para mantener vivo el espíritu y el legado de los muscle cars, combinando elegancia, potencia, confort y un carácter deportivo que lo hace único.

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