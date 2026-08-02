Las llantas son uno de los componentes más importantes de cualquier auto, y no es para menos, pues son el principal punto de contacto con el camino, además, influyen directamente en la seguridad y el desempeño. Sin embargo, no todas están diseñadas para las mismas condiciones de manejo, por lo que es fundamental conocer sus diferencias.

En este sentido, es común encontrar modelos identificados con las siglas AT, MT y MT, pero ¿qué significan y cuál es la mejor opción para tu vehículo? Hoy en Autopistas, te explicamos sus características.

Conoce la diferencia entre las llantas AT, MT y HT. Foto: Unsplash

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¿Cuál es la diferencia entre llantas AT, MT y HT?

La diferencia principal entre las llantas AT, MT y HT es que están diseñadas para distintas condiciones de manejo y terrenos, asimismo, puedes identificarlas observando el dibujo en la banda de rodadura. A continuación, te explicamos a detalle:

Llantas AT: sus siglas significan “All Terrain” o “Todo Terreno”. Este tipo de llantas están diseñadas para circular por todo tipo de terrenos, ya sean caminos de tierra, grava, o pavimento, asimismo, su banda de rodadura es robusta.

Llantas MT: sus siglas significan “Mud Terrain” o “Terreno de Lodo”. Su nombre lo dice todo, están diseñadas para terrenos irregulares con rocas, lodo y tierra. La banda de rodadura tiene dibujos más profundos y grandes, lo que le permite mayor tracción en este tipo de condiciones.

Llantas HT: sus siglas significan “Highway Terrain” o “Terreno de Carretera”. Este tipo de llantas son de las más populares, pues están diseñadas para su uso en carreteras o autopistas. Se caracteriza por sus dibujos más pequeños en su banda de rodadura.

Fíjate bien en el dibujo de la banda de rodadura para identificar el tipo de llanta. Foto: Unsplash

¿Cuál es el mejor tipo de llanta para tu auto?

El tipo de llanta que elijas depende totalmente del uso que le des: si tu vehículo circula por la ciudad y en carreteras las HT son la mejor alternativa, en cambio, si tienes un 4x4 y recorres caminos agresivos e irregulares llenos de rocas y lodo puedes optar por las MT. Finalmente, si viajas por todo tipo de terrenos la mejor opción son las AT pues son muy versátiles.

Recuerda que es fundamental conocer sus diferencias, ya que puede influir directamente en el desempeño, la estabilidad y la seguridad del auto. Asimismo, te recomendamos adquirirlas en puntos de venta autorizados e invertir en unos buenos neumáticos.

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¡Ya lo sabes! Elige las llantas que mejor se adapten a tus necesidades y al tipo de caminos que recorras con mayor frecuencia. No olvides revisar periódicamente su estado para evitar cualquier accidente.

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