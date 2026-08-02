El director general del Metro, Adrián Rubalcava, encabezó un recorrido por el Puesto Central de Control 1, ubicado en el C-5, con Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, así como con Leónidas Narváez Morales, gerente general del Metro de aquella ciudad colombiana.

En el Puesto Central de Control, los visitantes colombianos observaron el proceso de regulación de trenes de las Líneas 1 a 6, y en especial, el funcionamiento del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) incorporado en la modernización de la Línea 1, en sustitución del pilotaje automático tradicional PA135.

Además, los funcionarios recorrieron la Red del Metro para enriquecer experiencias de operación de los sistemas de movilidad de ambas ciudades latinoamericanas.

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“Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hemos recorrido prácticamente todo el sistema y toda la operatividad y hemos compartido experiencias muy interesantes”, informó Rubalcava Suárez.

Metro comparte experiencia con Bogotá. Foto: Especial

Carlos Fernando Galán agradeció a la titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México y al director general del Metro por la oportunidad de conocer los procesos de construcción y de modernización. “El esfuerzo que ha habido en seguridad ha sido muy interesante, especialmente para nosotros”.

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“Nosotros en Bogotá estamos construyendo la primera línea de Metro en este momento, esperamos terminar el año entrante. Conocer la experiencia de la Ciudad de México en lo que

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ha sido su sistema Metro ha sido muy importante, sobre todo la evolución que ha tenido recientemente, lo que están haciendo ahora y los proyectos que tienen”, apuntó luego de conocer detalles de la operación del Metro capitalino, que inició operación en 1969 y que actualmente cuenta con 195 estaciones y más de 226 kilómetros de red en servicio.

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Rubalcava Suárez agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por la oportunidad para compartir experiencias de movilidad masiva de usuarios con representantes de otras ciudades internacionales

LL