La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el pueblo de Bartolomé Xicomulco, en Milpa Alta en donde se comprometió a pavimentar todas las carreteras interpoblacionales de la demarcación, incluida la carretera Milpa Alta-Xochimilco.

“Sabemos que falta la repavimentación de toda la carretera (Milpa Alta-Xochimilco), entonces vamos a pavimentar, a reencarpetar, a pavimentar toda la carretera Milpa Alta-Xochimilco; y va a arrancar la obra octubre; así que la primera obra de pavimentación arranca en Milpa Alta”, dijo.

Durante el Casa por Casa de este jueves, en el que la mandataria visita una colonia distinta cada semana, la mandataria abrió el micrófono a vecinos de la zona quienes le externaron diversas demandas y necesidades para su día a día, en materia de agua, obras y demás servicios.

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Brugada Molina pidió al alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, sostener una reunión entre la demarcación y la Secretaría de Obras (Sobse) por el tema de repavimentación, pues advirtió que “son alrededor de 45 kilómetros que vamos a pavimentar, que van a ayudar a pavimentar todas las carreteras interpoblacionales de Milpa Alta”.

Entre las demandas que solicitaron los vecinos de la demaracion, destacan peticiones para que se les arreglen baquetas y topes; temas de suministro de agua que no siempre llega los hogares de la zona, o temas de transporte para mejorar la movilidad en la zona.

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