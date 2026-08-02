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La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre la reforestación de la Plaza Pentathlón, en la colonia Roma Sur, donde fueron plantados árboles de 16 especies distintas y cinco jardines polinizadores integrados por 300 plantas ornamentales.
Indicó que durante esta jornada, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, los trabajos se realizaron con composta producida en la demarcación por la organización Hagamos Composta, a partir de los residuos orgánicos generados en la alcaldía.
"Sembrar un árbol siempre es importante, pero hoy también sembramos una decisión. La decisión de que las y los jóvenes sean parte de este gobierno y de que los espacios públicos vuelvan a ser lugares para construir comunidad”, apuntó Rojo de la Vega.
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Dentro de ese rubro, la alcaldesa recordó que la demarcación ha realizado la construcción de banquetas permeables, la instalación de centros de acopio de aceite vegetal usado en mercados públicos y la recuperación de parques y plazas, con el objetivo de incrementar las áreas verdes en la zona.
También reconoció el trabajo de las organizaciones que se han sumado a estas acciones y destacó que los mejores resultados se consiguen cuando gobierno y sociedad trabajan juntos.
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La actividad reunió a organizaciones como Huerto Roma Verde, Hagamos Composta, Latido Joven y Fuerza Juvenil Mexicana, además de vecinos y jóvenes que participaron en la plantación de árboles.
LL
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