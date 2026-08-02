El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) repondrá tres jornadas de participación ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por orden del Tribunal Electoral de la CDMX, se realizará la elección de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) 2026 y la consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la colonia Vista Alegre; mientras que, en San Simón Tolnahuac, se repetirá la elección de Presupuesto Participativo.

Esta jornada extraordinaria se realizará el 16 de agosto de 9:00 a 17:00 horas mediante la modalidad tradicional, en las Mesas Receptoras de Opinión (MRO).

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Conservarán su validez las opiniones emitidas durante la Jornada Anticipada celebrada del 20 al 30 de abril de 2026, tanto aquellas registradas por vía remota a través de la aplicación móvil del Sistema Electrónico por Internet (SEI), como las recabadas mediante dispositivos electrónicos proporcionados por el Instituto Electoral para las personas en estado de postración, personas cuidadoras primarias y personas en prisión preventiva. Igualmente, se preservarán las opiniones anticipadas emitidas mediante boletas impresas, de manera que no se requerirá utilizar el SEI para recabar la opinión en la Jornada Extraordinaria.

La determinación da cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral local en los juicios TECDMX-JEL-252/2026 y acumulados, así como TECDMX-JEL-232/2026 y acumulados, una vez que las resoluciones quedaron firmes y concluyeron las controversias relacionadas con la jornada ordinaria.

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Durante la jornada única celebrada el 3 de mayo de 2026, se registraron incidentes en Vista Alegre, en donde un grupo de personas sustrajo de forma violenta las urnas de votación; mientras que, en San Simón Tolnahuac, un individuo ingresó a la mesa receptora y robó las urnas; hechos que obligaron a suspender definitivamente la recepción de votos y opiniones.

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Derivado de estos acontecimientos, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y diversas personas promovieron medios de impugnación ante el TECDMX, cuyas resoluciones ordenaron reponer los ejercicios de participación ciudadana en las unidades territoriales involucradas.

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mahc/LL