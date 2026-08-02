La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aclaró el incidente registrado al término del partido de futbol disputado la noche del sábado 1 de agosto en el Estadio Banorte, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se afirma que el cuerpo arbitral fue agredido por personal de Tránsito.

En una tarjeta informativa, la dependencia explicó que los hechos ocurrieron durante el dispositivo de movilidad implementado sobre la avenida Circuito Azteca, cuando policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito detectaron un vehículo color rojo, conducido por un chofer de taxi por aplicación, que intentó circular en sentido contrario.

De acuerdo con la SSC, un oficial se aproximó al automóvil para impedir la maniobra y señalar al conductor la ruta correcta que debía seguir. Sin embargo, el chofer reaccionó de forma agresiva y comenzó a insultar verbalmente al uniformado antes de continuar su marcha por el sentido permitido.

Lee también Árbitros acusan agresión de policías en el Estadio Banorte; Polémica tras el Cruz Azul vs Atlante

La dependencia señaló que, al encontrar tránsito lento metros adelante, el conductor regresó nuevamente en sentido contrario hasta el punto donde había sido interceptado, por lo que los policías reiteraron la indicación para que retomara la ruta establecida.

Fue en ese momento cuando los pasajeros descendieron de la unidad y se identificaron como integrantes del cuerpo arbitral del encuentro. Tras corroborar su identidad con las autoridades del estadio, volvieron a abordar el vehículo, solicitaron al conductor seguir la ruta indicada por los oficiales y abandonaron el lugar.

[Publicidad]

La SSC precisó que, de manera habitual y a solicitud de los organizadores, brinda acompañamiento y escolta al cuerpo arbitral tanto en su llegada como en su salida de los estadios donde se celebran partidos de futbol. No obstante, aseguró que en esta ocasión la Subsecretaría de Control de Tránsito fue informada de que dicho servicio no sería requerido al término del encuentro.

Lee también Fallece anciano al bajar de taxi por aplicación en Benito Juárez; habría discutido y agredido al chofer

Finalmente, la dependencia reiteró que previo a cada partido de futbol y evento masivo celebrado en la capital mantiene reuniones de coordinación con los organizadores para definir la logística operativa, atender solicitudes de apoyo y garantizar la seguridad de participantes, trabajadores, asistentes y público en general.

[Publicidad]

LL