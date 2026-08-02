Tras el partido entre Cruz Azul y Atlante en el Estadio Banorte, una nueva polémica tomó fuerza fuera de la cancha. Integrantes del cuerpo arbitral denunciaron presuntas agresiones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Un video captado por EL UNIVERSAL muestra una discusión entre Héctor Salvador Solorio, cuarto árbitro del encuentro, y varios policías de tránsito. En las imágenes también aparecen otros dos silbantes, uno a su lado y otro dentro del vehículo en el que se trasladaban.

Las imágenes exhiben un intercambio de palabras entre el árbitro y los oficiales, quienes portan el uniforme de la SSC. De acuerdo con las versiones que circularon después del encuentro, el cuerpo arbitral denunció que recibió un trato agresivo por parte de los elementos de seguridad.

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En otro momento del video, uno de los policías permanece junto a la puerta del automóvil forcejeando y discutiendo con el chofer . Una discusión que se prolongó durante varios minutos.

Hasta ahora, la Comisión de Arbitraje no ha emitido una postura oficial sobre lo sucedido. Quien sí respondió fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

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A través de sus redes sociales, explicó que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito atendían el operativo de movilidad sobre Circuito Azteca cuando detectaron a un vehículo rojo que intentó avanzar en sentido contrario.

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Según la versión de la dependencia, el conductor, identificado como chofer de una aplicación, ignoró las indicaciones de los oficiales y respondió con insultos. Después retomó la circulación correcta, pero regresó al mismo punto, donde nuevamente recibió instrucciones para seguir la ruta establecida.

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La SSC aseguró que fue en ese momento cuando los pasajeros descendieron del automóvil, se identificaron como árbitros y, tras confirmar su identidad con autoridades del estadio, abordaron de nuevo la unidad y abandonaron el lugar. Por ahora, las dos versiones permanecen sobre la mesa y se espera una postura de la Comisión de Arbitraje.