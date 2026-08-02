Yucatán. - El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, informó que al cierre de este año arribarán a Yucatán más de 500 mil turistas de cruceros.

“El puerto de Progreso continúa consolidándose como uno de los principales destinos para el turismo de cruceros en Yucatán”, afirmó.

Recordó que 2025 cerró con indicadores superiores a los registrados en 2019, lo que confirmó el regreso de la actividad de cruceros a los niveles previos a la pandemia en 2020.

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Señaló que las expectativas para 2027 son todavía más favorables debido a la ampliación del puerto de altura de Progreso.

“Estas obras permitirán recibir más embarcaciones y aumentar la capacidad para atender a un mayor número de visitantes. Las autoridades estatales ya trabajan en fortalecer la infraestructura y los servicios del puerto, con el objetivo de responder al incremento previsto en la llegada de turistas”, manifestó.

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Las proyecciones de Sefotur indican que el número de cruceristas podría duplicarse una vez que concluyan las obras de ampliación.

dmrr