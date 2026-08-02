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Pachuca.– A nueve meses de las inundaciones provocadas por una vaguada que afectó a 28 municipios de Hidalgo, comenzaron las acciones para la relocalización de las familias damnificadas, con el inicio de asambleas informativas en tres de las demarcaciones que registraron mayores daños en octubre de 2025.
El proceso para reubicar a más de 2 mil familias inició con asambleas informativas que se realizarán en 23 municipios, donde las familias afectadas permanecen en zonas consideradas de alto riesgo.
De acuerdo con el titular del despacho del Gobernador, Alejandro Velázquez Mendoza, estas acciones tienen como objetivo informar a la población sobre el proceso de reubicación y los apoyos previstos por el Gobierno de México.
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Las primeras asambleas se llevaron a cabo en los municipios de Tenango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec, bajo la coordinación de Aurora del Socorro Muñoz Martínez, directora general de la Coordinación de Oficinas de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los trabajos son coordinados por Velázquez Mendoza, y continuarán en el resto de los municipios afectados, donde previamente se realizaron estudios técnicos para identificar las zonas de mayor riesgo.
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En estas asambleas se informa a las familias sobre el procedimiento de atención, los alcances del apoyo y las distintas etapas del proceso de relocalización. Asimismo, se les otorga un apoyo económico único para facilitar su traslado a un lugar seguro.
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El objetivo es que las familias se establezcan en zonas donde las condiciones del terreno no representen un riesgo para su integridad ni para su patrimonio.
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Quienes decidan incorporarse al programa deberán firmar un documento mediante el cual se comprometen a desocupar la vivienda ubicada en la zona de riesgo.
En caso de que alguna familia decida no aceptar la reubicación, también se dejará constancia por escrito, una vez que haya sido informada del dictamen técnico y de las condiciones del programa.
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Las autoridades aseguraron que el procedimiento será claro y transparente para que cada familia tome una decisión informada.
Durante la contingencia registrada en octubre de 2025, 22 personas perdieron la vida y 28 municipios resultaron afectados. En 23 de ellos se concentraron los mayores daños. Además, de acuerdo con los censos oficiales, 22 mil 325 viviendas presentaron algún grado de afectación, al igual que 231 planteles educativos y nueve puentes.
LL
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