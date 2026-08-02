El América está listo para disputar su primer partido del Apertura 2026 de la Liga MX en el estadio Banorte. Las Águilas reciben esta tarde al Santos en el Coloso de Santa Úrsula, en duelo correspondiente a la Jornada 3.

El equipo de Guillermo Almada llegada a este compromiso invicto, luego de vencer (0-1) al Querétaro en la primera fecha y de empatar (1-1) con el Atlante en la segunda. A pesar de la incertidumbre con la que inició el proyecto del director técnico uruguayo, el conjunto de Coapa tiene la posibilidad de irse al parón por la Leagues Cup como lose del torneo.

Una victoria sobre los Guerreros por una diferencia de dos o más goles le permitía a los azulcrema escalar hasta la cima de la clasificación, al alcanzar al Tijuana con siete unidades, pero superarlo por la diferencia de anotaciones.

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Cabe resaltar que el América también buscará mantener su hegemonía sobre el Santos, ya que cuenta con 12 partidos consecutivos sin sufrir una derrota.

Con saldo de siete victorias y cinco empates, las Águilas no saben lo que es perder con los Guerreros desde hace casi siete años. La última ocasión que cayeron fueron en el Apertura 2019, por lo que hoy ante su afición tratarán de conservar el historial positivo, sobre todo, porque su último descalabro fue en el estadio Azteca.

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El partido entre el conjunto de Guillermo Almada y el de Renato Paiva comenzará en punto de las 17:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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