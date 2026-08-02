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Nogales, Sonora. - La noche del sábado se registró un ataque armado sobre la avenida Tecnológico, en Nogales, Sonora, que provocó momentos de pánico entre jugadores y asistentes que presenciaban un encuentro de la Liga de Sóftbol Varonil en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses.
De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados realizaron disparos contra una persona que viajaba en un vehículo sedán blanco. Las detonaciones generaron una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y obligaron a suspender el partido mientras los presentes buscaban resguardarse.
Videos difundidos en redes sociales muestran la confusión y el temor de quienes se encontraban en el área deportiva al momento de las detonaciones.
Horas después, el Gobierno Municipal de Nogales emitió un comunicado oficial para precisar que los hechos ocurrieron sobre la avenida Tecnológico y no al interior de la unidad deportiva.
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Según la autoridad municipal, elementos de la Policía Preventiva y Tránsito detectaron un vehículo con placas sobrepuestas y activaron el protocolo de Código Rojo para intentar realizar una revisión preventiva.
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El ayuntamiento señaló que los ocupantes del automóvil huyeron y realizaron detonaciones durante la persecución. Indicó además que dentro del complejo deportivo no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.
Como parte del operativo coordinado con el sistema C5, las autoridades aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, el cual quedó a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).
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Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni del saldo oficial derivado del ataque.
La fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables.
El episodio volvió a generar preocupación entre habitantes de Nogales por la violencia registrada en una zona de alta afluencia familiar y deportiva, donde decenas de personas asistían a un evento recreativo al momento de los disparos.
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