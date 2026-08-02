Mérida, Yucatán. - Comunidades mayas y colectivos convocaron a una marcha en Mérida el próximo 9 de agosto para denunciar violaciones a sus derechos y el avance de proyectos inmobiliarios.

La movilización iniciará a las 10 horas en el Remate de Paseo de Montejo y concluirá en la Plaza Grande, donde los participantes prevén realizar un pronunciamiento público sobre los conflictos que enfrentan en varios puntos del Estado.

Wilberth Náhuat, representante de Santa María Chi, comisaría de Mérida, indicó que muchos pueblos originarios de Yucatán enfrentan procesos legales, conflictos por la tenencia de la tierra y violaciones a sus derechos.

Señaló que los líderes de su comunidad son objeto de criminalización por defender su territorio de las inmobiliarias y granjas de cerdos.

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Por su parte, Federico May, del Consejo Comunitario de Kinchil, indicó que en la marcha se exhibirán el despojo de tierras, la instalación de granjas porcícolas y otros proyectos que provocan una grave contaminación y despojo de tierras.

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Los organizadores esperan la participación de habitantes de comunidades donde existen conflictos relacionados con cenotes, reservas naturales, tierras ejidales y proyectos de desarrollo, para presentar un frente común en defensa de sus derechos.

La semana pasada se realizó una manifestación en el Monumento a la Patria, donde ambientalistas rechazaron la construcción de un complejo de departamentos en las dunas de Chuburná Puerto.

También, habitantes de Molas, comisaría de Mérida, marcharon para exigir el retiro de granjas de cerdos, a las que acusan de contaminar los cenotes de la zona.

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