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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este domingo que la "desobediencia civil" a su Gobierno, anunciada por la oposición de izquierda y por el mandatario saliente, Gustavo Petro, busca desestabilizar la democracia a partir del 7 de agosto cuando él asumirá el cargo.
"Están preparando la desestabilización del país, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme", expresó De la Espriella en una declaración en sus redes sociales a cinco días de su investidura.
El senador Iván Cepeda, a quien De la Espriella derrotó por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones el pasado 21 de junio, anunció ayer que la oposición al presidente electo hará manifestaciones en Bogotá, Cali y Barranquilla el próximo 7 de agosto.
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"No van a ser movilizaciones ni marchas, van a ser concentraciones en Barranquilla (...) en la ciudad de Cali vamos a estar en el monumento que hay en Puerto Resistencia (...) y en la ciudad de Bogotá en el Capitolio", expresó Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, quien no reconoce la elección de De la Espriella.
Cepeda explicó en una declaración en Cartagena de Indias que estas concentraciones pacíficas hacen parte de las acciones de "desobediencia civil" contra el presidente electo.
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En ese sentido, De la Espriella hizo un llamado al país a "no seguir legalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido".
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"Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal 'desobediencia civil' no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir", añadió el presidente electo.
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La sesión conjunta del Congreso en la que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República, a la que no asistirá ningún miembro del Pacto Histórico, se celebrará el próximo 7 de agosto en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede tradicional de las posesiones presidenciales.
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