Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este domingo que concluyó la etapa principal de atención a la contingencia en el pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, luego de que se concretó su cierre mediante trabajos técnicos especializados y el despliegue de equipos de control, con lo que dejó de presentar flujo en superficie.

En un comunicado la empresa señaló que, tras este avance, continuará con un programa integral de saneamiento ambiental, compensación y reparación de daños en las zonas aledañas, en coordinación con las autoridades y las comunidades.

Pemex proporcionó al municipio mil toneladas de concreto. Foto: Pemex

Con el cierre del pozo, Pemex aseguró que mantendrá el diálogo permanente con las comunidades, como lo ha hecho durante la atención de la emergencia.

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¿Qué paso en el pozo Krem-1?

La emergencia en el pozo Krem-1 inició el 5 de marzo de este año, cuando un flujo inesperado de hidrocarburos ingresó durante las operaciones de perforación, lo que provocó una explosión y un incendio en el pozo exploratorio ubicado en Las Choapas, Veracruz.

Desde entonces, Pemex realizó diversas acciones para controlar la contingencia. Entre ellas, instaló un nuevo sistema de válvulas y tuberías para detener el flujo y avanzar con el taponamiento del pozo, trabajos que antecedieron al cierre informado este domingo.

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Foto: Captura de pantalla

Pemex informó que continuará brindando servicios médicos y odontológicos mediante sus Unidades Médicas Móviles en más de 45 comunidades. También señaló que avanza la construcción de la Casa de Salud en el ejido Benito Juárez, así como el equipamiento de las unidades de salud de los ejidos El Remolino y Linda Vista.

Pemex informó que continuará brindando servicios médicos y odontológicos mediante sus Unidades Médicas Móviles en más de 45 comunidades. Foto: Pemex

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La empresa agregó que entregó mobiliario escolar para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas y que está por concluir la ingeniería del proyecto para pavimentar con asfalto en caliente 26 kilómetros del camino que comunica a los ejidos Río Playas y El Remolino.

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Pemex entregó mobiliario escolar para fortalecer el equipamiento de las escuelas de Las Choapas. Foto: Pemex

Asimismo, informó que proporcionó al municipio mil toneladas de concreto para mejorar caminos rurales, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa con capacidad de 10 mil litros y combustible para apoyar la operatividad local.

Pemex indicó que el Programa de Atención de Afectaciones continuará con brigadas en campo para integrar expedientes y realizar el mapeo de daños por zonas, con el propósito de atender cada caso de manera ordenada.

La empresa afirmó que mantendrá la coordinación con las autoridades y las comunidades para dar seguimiento a las acciones dirigidas a la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.

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