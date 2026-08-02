El América derrotó (3-0) al Santos en el estadio Banorte y sumó tres puntos que le permitieron escalar hasta la cima de la tabla.

Con anotaciones de Henry Martín, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas, las Águilas obtuvieron su segunda victoria en el Apertura 2026, llegaron a siete unidades y empataron con el Tijuana en el primer lugar de la clasificación.

Sin embargo, su diferencia de goles (+4) es mejor que la de los Xolos (+3), por lo es el nuevo superlíder del torneo.

A pesar del resultado favorable, el director técnico azulcrema, Guillermo Almada, fue autocrítico y aceptó que no quedó satisfecho con el desempeño de su equipo.

“Hubo un lapso que no jugamos bien, esa es la realidad, por eso hicimos algunas unas correcciones en el entretiempo. Me gustó mucho más el segundo tiempo, fue más completo, defendimos bien, tuvimos mayor intensidad y precisión, eso nos dio un volumen de juego mucho mayor”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el entrenador uruguayo reconoció que se enfrentaron a “un rival que tiene muy buenos futbolistas y fue durísimo” de derrotar y recordó que sus anteriores oponentes lo fueron, por lo que valora que mantengan el invicto luego de tres jornadas.

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“Querétaro y Atlante no eran tan fáciles, ese es el punto. Como que era un trámite para nosotros ganar esos partidos, los dos han ganado a rivales importantes…”, expresó.

Las Águilas son líderes del Apertura 2026, pero tendrán que olvidarse un momento de su logro para enfocarse en la Leagues Cup, certamen en el Guillermo Almada se comprometió a buscar conquistar el trofeo porque esa es la obligación de esta institución.

“América es un equipo de muchísima jerarquía y tiene que apuntar a cualquier torneo que juegue. Indudablemente, tiene que demostrar toda su jerarquía, así que vamos a poner todo lo mejor que tengamos en búsqueda del resultado. Es un torneo que nos ilusiona a todos y tenemos que ir con las mayores expectativas de darle alegría a nuestra gente”, manifestó el charrúa.

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A pesar de que tratarán de ganarla, esta competencia le podría servir al estratega azulcrema para darles todavía más minutos a sus juveniles porque su “idea es abrirles la puerta cuando ellos estén en un buen nivel.

“Intentamos impartir justicia, si están mejor que jugadores de trayectoria les vamos a dar minutos. Esto no se trata de edad, se trata de rendimiento, han trabajado durísimo y se han merecido esa oportunidad, vienen en ascenso, lo han demostrado y por eso han participado”, valoró el timonel del América.