En redes sociales se han viralizado fragmentos de un podcast en el que el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” conversó con Iván Fematt, “La Mole”, sobre una posible integración al programa. Sin embargo, Marcelo dejó claro que no le interesa convertirse en panelista, sino asumir la conducción de ese segmento. “Tú me invitas a conducir esa mamada y te la rescato”, afirmó.

Además, el regiomontano lanzó críticas hacia la productora, Rosa María Noguerón, al asegurar que su margen de decisión dentro de famoso reality es limitado.

“No tiene poder”, dijo, y comparó la estructura del programa con una disputa política: “Está como un gobierno corporativo, tiene fracciones y ella es el PRI y los que toman decisiones son de Morena”.

Las declaraciones han generado conversación entre los seguidores del programa, especialmente porque Noguerón ha expresado públicamente que le gustaría contar con Adrián Marcelo, mientras que el conductor dejó entrever que su interés estaría enfocado en tener un papel protagónico dentro de la emisión.

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Susana Zabaleta vive con un monstruo de 30

Susana Zabaleta comparte que vive con un monstruo que tiene 30 años de edad; al escucharla decir eso y en interior de su casa, sus seguidores pensaron de inmediato que estaba haciendo referencia a Ricardo Pérez, su actual pareja, pero no, no se trataba de él.

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La cantante, en un paseo por su jardín, mostró a su “monstruo”, un cactus de la especie Bloomique - Euphorbia Acrurensis que está plantado cerca de sus estanque, que mide más de dos metros y que lleva con ella unos 30 años.

La también actriz explica que fue un regalo de bodas, es decir, de cuando se casó con el papá de sus hijos, el director Daniel Gruener, y que llegó a ella midiendo no más de 30 centímetros. Hoy, a ese habitante de su jardín le llama su “monstruo”, que lo único que tiene que ver con su novio es la cercanía de edad, pero no más.

La cantante Susana Zabaleta. Foto: Marlem Suaréz/ EL UNIVERSAL

Fernando Bonilla huele bonito

Fernando Bonilla se ha convertido el actor de moda, pero no solamente entre productores de cine y tv, sino también del público, entre el cual llama la atención su estatura (cerca de dos metros) y porque, dicen, huele bonito.

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Así ha pasado durante las grabaciones de la nueva temporada de la serie “La oficina”, que ha tenido locaciones en Tlalnepantla. Allegados a la producción aseguran que Fernando es muy accesible a las fotos y autógrafos de los fans y eso se refleja hacia la gente que de pronto se encuentra durante los trabajos, destacado por la loción que se pone. Fernando es hijo del desaparecido actor Héctor Bonilla y tiene 41 años. Recientemente se le ha visto en cintas como “Technoboys” y “Perdidos en la noche”, al igual que las series “Las muertas”, “No tengo miedo” y “Cóyotl”.

Foto: Cortesía Prime Video

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