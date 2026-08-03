Zacatecas.— A casi tres semanas de que fueron reinaugurados los quirófanos del Hospital General Fresnillo Dr. José Haro Ávila, perteneciente al IMSS-Bienestar, y con el reciente desmayo de una doctora en plena cirugía por la falta de ventilación adecuada, quedó al descubierto que esas instalaciones fueron reabiertas pese a que el personal médico y sindical había advertido a las autoridades que no había condiciones para operar.

Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, entre ellos minutas de reuniones, oficios sindicales y comunicaciones internas del propio hospital efectuadas en las últimas semanas, confirman que después de la reinauguración, el personal médico solicitó la intervención de la dirigencia de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ante las autoridades hospitalarias y del IMSS-Bienestar para denunciar una serie de deficiencias que alertaban podrían poner en riesgo tanto al personal como a los pacientes.

El pasado 9 de julio, IMSS-Bienestar difundió en sus redes sociales un video de la reinauguración de las áreas quirúrgicas del Hospital General Fresnillo, en el que se presume que se realizó una rehabilitación integral y que los quirófanos quedaron “completamente rehabilitados, con infraestructura moderna, espacios más seguros” y que están en condiciones que “cumplen con la normatividad sanitaria vigente”.

En la grabación se afirma que fueron corregidas las fallas en el sistema de aire acondicionado, los recambios de aire y otras deficiencias que presentaban las instalaciones, además de presentar a esta obra como parte de la rehabilitación de 23 quirófanos y 13 salas de expulsión en todo el estado.

Antes de la apertura de los quirófanos, personal médico alertó sobre fallas en los sistemas de aire acondicionado. Foto: Especial

Norma Castorena Berrelleza, dirigente sindical, explica que su intervención en este caso fue desde la reinauguración, ya que ese día fue invitada y se preocupó al no ver en el evento a los trabajadores del hospital, sólo personal administrativo del IMSS-Bienestar: “Sólo vi que estaban todos los directores de todo el estado y de la coordinación, y puros aplaudidores”.

Al preguntar sobre la ausencia a los trabajadores —relata—, se dio cuenta de la inconformidad del personal, al considerar que “era como pintar por fuera para la foto, cuando el equipo no estaba en óptimas condiciones”.

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Dice que la inconformidad se recrudeció cuando las autoridades anunciaron que habría una jornada de cirugías, pero nunca fue consultado con el personal quirúrgico, quienes temían que los quirófanos no tuvieran los certificados sanitarios de los cultivos que aseguran que esas áreas están libres de bacterias.

La reunión

La dirigencia sindical solicitó un encuentro con el cuerpo directivo del hospital, que se realizó el 23 de julio.

De acuerdo con la minuta de trabajo de esa reunión, por parte de la representación sindical, Efrén Berumen Martínez, informó que se realizó un recorrido en los quirófanos, así como en el Centro de Equipo y Esterilización (CEyE) y el área de tococirugía.

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Entre las anomalías, se mencionaron fallas en los sistemas de aire acondicionado; la falta de personal para integrar equipos quirúrgicos; instrumental insuficiente, deteriorado o prestado por un proveedor externo para las cirugías de traumatología; mesas de Mayo y camillas en malas condiciones; respiradores, monitores y lámparas de emergencia fuera de servicio.

En esa minuta, la parte sindical señala que en el área de tococirugía se realizaban cirugías de ginecología y obstetricia en la sala de expulsión; además se refiere que las jornadas quirúrgicas iniciaron sin contar todavía con los resultados de los cultivos de los quirófanos. Se asegura que todas las observaciones quedaron respaldadas con evidencia fotográfica integrada en 34 fojas.

En respuesta al reclamo de la jornada de cirugías, el director del Hospital de Fresnillo, Humberto Regis Alcalá, manifestó que éstas se realizaron únicamente con pacientes previamente programados y protocolizados.

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En cuanto a la higiene de los quirófanos, aseguró que “antes de la reapertura de los quirófanos se efectuaron procesos exhaustivos de limpieza y cultivos microbiológicos, cuyos resultados fueron negativos”.

Respecto al funcionamiento de los quirófanos, el director afirmó que, al momento de su reapertura, los equipos de aire acondicionado operaban correctamente y el equipamiento faltante se encontraba en proceso de adquisición mediante una licitación de oficinas centrales del IMSS-Bienestar.

Cierran quirófano

Un día después de esta reunión, una doctora se desvaneció en plena cirugía por la falta de ventilación adecuada, por lo que tuvo que ser atendida de urgencia, así como otros enfermeros y asistentes que también se sintieron mal.

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Este hecho molestó al personal quirúrgico y, a través de videos, evidenciaron las deficiencias de los equipos de climatización; mencionaron que, por fortuna, la doctora había alcanzado a detener la hemorragia de la paciente que era operada y ya se disponía al cierre de la intervención.

Tras este incidente y un nuevo reclamo formal por parte del sindicato, el 25 de julio las autoridades hospitalarias emitieron el oficio 066/2026/SubMed, dirigido a los jefes de Servicio de Área Médica que notifica:

“Se hace del conocimiento que el Quirófano 2 permanecerá deshabilitado de manera temporal, debido a una falla técnica en sus equipos de aire acondicionado, lo cual requiere intervención especializada para su reparación” y se informa que la reactivación será notificada cuando concluyan los trabajos.

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Y “para garantizar la continuidad de la atención quirúrgica, se determinó que el Quirófano 1 se destinará exclusivamente para la realización de procedimientos obstétricos —cesáreas—”, mientras que en el Quirófano 3 se realizarán el resto de los procedimientos quirúrgicos tanto programados como de urgencias.

Norma Castorena menciona que se buscó a los trabajadores del Hospital General de Zacatecas, así como de Jerez, que están próximos a abrirse, para documentar si cuentan con las condiciones para la inauguración, y así evitar que ocurran situaciones similares.

Sin fecha para cirugía

Everardo Valenciano es albañil; hace dos años cayó de un edificio y resultó con siete fracturas en la cadera y pierna derecha; este año tiene programada la cirugía final que le permitirá poder caminar.

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Desde enero tenía programada su operación, pero le avisaron que los quirófanos serían remodelados y desde entonces su cita ha sido reprogramada en tres ocasiones, debido a que al personal médico no le han informado con certeza la reapertura del quirófano. Por lo pronto, dice que su próxima cita es el 8 de agosto y espera que para la fecha ya estén en funcionamiento los quirófanos.

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