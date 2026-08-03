Habitantes de la colonia San Andrés Tomatlán, en la alcaldía Iztapalapa, descubrieron la mañana de este domingo un cadáver en el Canal Nacional.

Los residentes detectaron que emergían las piernas de una persona en el canal, por lo que dieron aviso a la policía.

Con la ayuda de los bomberos y sus herramientas, el cadáver que se encontraba boca abajo fue rescatado. Se trataba de un hombre de unos 30 años que ya presentaba rigidez cadavérica.

La víctima vestía pantalón cortó, sudadera negra, trusa roja y tenis blancos. Además, tenía varios tatuajes que pueden ser fundamentales para conocer su identidad.

Los agentes que atendieron el caso indagan cómo fue que el cuerpo llegó al Canal Nacional.

El cadáver sin identificar fue trasladado al anfiteatro de la agencia ministerial en donde se espera que sea reclamado.

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