Los filtros de seguridad en los aeropuertos pueden ser tardados y estresantes, sobre todo cuando hay necesidad de deshacerte de objetos que no están permitidos en el equipaje de mano y en el artículo personal (bolsa o mochila, por ejemplo).

Si ya te ha pasado y/o buscas evitar dejar cosas, en Destinos te decimos cuáles son las que puedes llevar contigo sin problema.

10 artículos permitidos en el equipaje de mano

1. Maquillaje

Si al bajar del avión quieres lucir radiante, como si no hubieras pasado varias horas volando, puedes cargar tu cosmetiquera, tanto en el equipaje de mano como en tu artículo personal.

Recuerda que en el caso de productos líquidos no deben superar los 100 mililitros.

2. Perfumes mini

Al igual que el maquillaje, puedes llevar un perfume en la cabina siempre y cuando su presentación sea pequeña. Al igual que los líquidos, no debe superar los 100 mililitros.

Conoce todo lo que puedes llevar contigo en la cabina del avión. Foto: Pexels

3. Snacks

Los alimentos sólidos están permitidos en el equipaje de mano, así que puedes cargar una barrita, galletas, chocolates o una bolsita de papas, incluso para consumo durante el vuelo.

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4. Dispositivos médicos

Si tú o alguno de tus acompañantes necesita transportar un dispositivo médico por condiciones obligatorias de salud, se permiten aspiradores o succionadores de secreciones, desfibriladores sin objetos punzocortantes, humidificadores y hasta refrigeradores para insulina.

Sin embargo, no deben contener líquidos, gases o materiales que se consideren peligrosos.

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Es posible transportar este tipo de objetos, aunque siempre es necesario notificar previamente a la aerolínea para recibir autorización.

5. Medicamentos

Ya sea por enfermedad crónica o por si presentas molestias ligeras (entre ellas, mareos o dolor de cabeza), echa tus pastillas en el equipaje de mano.

Lo ideal es transportarlas en su empaque original para facilitar su identificación durante el filtro de seguridad.

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Si se trata de una medicina de uso especializado o poco común, te recomendamos llevar la receta medica.

Desde alimentos hasta maquillaje, todos los líquidos que lleves en tu equipaje de mano no deben sobre pasar los 100 ml. Foto: Pexels

6. Power banks

Este artículo es uno de los que obligatoriamente deben ir en el equipaje de mano y no en el documentado.

Generalmente se permiten hasta 2 power banks por persona, aunque ninguna debe sobrepasar la capacidad/potencia de 100 Wh.

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Ojo: aunque pueden ser transportadas, se prohíbe utilizarlas durante el vuelo.

7. Selfie sticks

Tu selfie stick puede acompañarte en la cabina, aunque debe cumplir ciertas medidas. En general, debe ser ligero y compacto.

Si tienes uno de dimensiones grandes, hecho de metal grueso o muy largo, deberá llevarse en el equipaje documentado.

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8. Botella de agua

Ya sea que se compre en el aeropuerto, fuera de él o llevando un termo o recipiente vacío para rellenar, puedes pasar los filtros de seguridad con agua.

Pero, volvemos al tema de los líquidos en el equipaje de mano u objeto personal: no debe superar los 100 mililitros.

Las pilas extra o power banks que lleves en tu equipaje de mano deben ir apagadas. Foto: Pexels

9. Alimentos para bebés

¿Vas a volar con un bebé? Su alimento puede ir dentro del equipaje de mano cumpliendo la regla de los líquidos para el caso de leche y fórmula preparada.

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En caso de polvos, es preferible llevarlos en cantidades pequeñas y en un recipiente que se identifique claramente.

10. Equipo de fotografía

Finalmente, si te gusta documentar tus viajes en fotografías o trabajas con equipo audiovisual, se permite transportar cámaras pequeñas, accesorios, computadoras y audífonos en el equipaje de mano.

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En el caso de las baterías de repuesto para dichos aparatos, pueden tener una capacidad de entre 100 y 160 Wh. Quedarán limitadas a un máximo de 2 unidades por pasajero, aunque la cantidad y la autorización puede variar en cada aerolínea.

¿Conocías esta lista? Ante la duda, consulta los lineamientos de la empresa con la que vas a viajar y evita sorpresas en los filtros de seguridad.

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