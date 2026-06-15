No importa si es la primera vez que vas a viajar o si ya eres un experto, siempre debes estar alerta para no caer en estafas y fraudes al comprar tu paquete vacacional.

En el terreno digital, existen diversas amenazas, y las agencias de viajes fraudulentas son una de ellas. Aquí te decimos cómo protegerte con las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cuáles son las señales para identificar agencias de viajes fraudulentas?

Imagina que navegas en internet o en redes sociales y de repente te aparece un anuncio de una agencia de viajes que promete boletos, hospedaje, tours, alimentos, bebidas y experiencias extra por un precio muy bajo.

Aunque pareciera una ganga, en realidad es probable que sea falsa. Por eso, la Profeco ha compartido una serie de señales que te ayudan a identificar si es legítima o no:

Ofertas irresistibles: aunque sí existen buenas ofertas de viajes , debes mantener los pies en la tierra y cuestionarte si ese precio excesivamente bajo o promoción de compra inmediata es creíble.

, debes mantener los pies en la tierra y cuestionarte si ese precio excesivamente bajo o promoción de compra inmediata es creíble. Paquetes fantasma: algunas agencias te pueden ofrecer experiencias y servicios bajo un “todo incluido”, pero dichos beneficios son parciales o simplemente no existen.

Servicios falsos: pueden ofrecer reservaciones de hotel o vuelos en cadenas falsas, sitios inexistentes u otras empresas fraudulentas.

Sitios web o mensajes de dudosa autenticidad: portales, correos, mensajes o anuncios que te dirigen a páginas falsas y diseñadas para robar tus datos personales o bancarios.

Falsos asesores: si el agente se presenta sin respaldo o comprobable, ten cuidado porque seguro no pertenece a una agencia formal.

No hay formalidad: sospecha si el único medio de comunicación y operación son aplicaciones de mensajería o redes sociales, sin tener una dirección física o teléfono fijo.

Ten cuidado con las agencias que sólo te atienden por redes sociales o canales de mensajería. Foto: Magnific

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¿Cómo evitar ser víctima de una agencia de viajes fraudulenta?

Antes de comprar algún paquete turístico con una agencia de viajes en línea, aplica los siguientes consejos emitidos en la Revista del Consumidor, publicada por Profeco este junio 2026:

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Comprueba la reputación de la agencia : busca información sobre ella, lee reseñas y opiniones. También recomienda verificar que su domicilio y medios de contacto sean reales. Y lo más importante: que se encuentre vigente en el Registro Nacional de Turismo https://rnt-consulta.sectur.gob.mx/

: busca información sobre ella, lee reseñas y opiniones. También recomienda verificar que su domicilio y medios de contacto sean reales. Y lo más importante: que se encuentre vigente en el Registro Nacional de Turismo https://rnt-consulta.sectur.gob.mx/ No proporciones tus datos bancarios: esto te permite detectar movimientos o cargos no reconocidos, así que activa las alertas de la app. Si puedes, usa otros medios de pago seguros como PayPal para cuidar tus tarjetas.

Pago seguro: si ya verificaste que todo es real, no bajes la guardia y efectúa los pagos por medio de canales institucionales. No hagas transferencias a cuentas personales.

Contacta a los proveedores: si compraste un paquete con hotel y boletos de avión, comunícate directamente con ellos para validar la reservación.

Lee términos y condiciones: revisa detenidamente el contrato para la contratación del paquete; si no te entregan este documento o si su contenido es confuso, desconfía y da marcha atrás.

Documenta todo: guarda correos, comprobantes de pago, capturas de pantalla del sitio web o redes sociales de la empresa, mensajes y cualquier otro elemento que te pueda respaldar en caso de fraude.

Revisar detenidamente el contrato de la compra del paquete puede ayudarte a no caer en estafas. Foto: Pexels

Recuerda que tienes derecho a recibir información clara y comprobable en la compra de cualquier bien o servicio en internet. Si el proveedor incumple o detectas que es falso, acércate a Profeco y levanta tu denuncia.

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