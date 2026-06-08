Por tercera ocasión en la historia, México vuelve a ser sede de una Copa Mundial de Futbol. Gracias a su conectividad aérea, los aficionados nacionales y extranjeros podrán disfrutar los encuentros de sus selecciones favoritas a donde vayan.

Con partidos programados en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, desde el 11 de junio al 19 de julio, los aeropuertos serán clave para conectar a los pasajeros entre sedes y con otros destinos turísticos.

¿Qué aeropuertos tendrán mayor relevancia en el Mundial 2026?

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Con una remodelación en curso, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) será la terminal aérea mexicana más importante, pues aquí se llevarán a cabo 5 de los 13 partidos del Mundial 2026.

Además, en la CDMX se celebrará el partido de inauguración el próximo 11 de junio, donde la Selección Mexicana y Sudafricana se encontrarán en la cancha.

Este aeropuerto cuenta con dos terminales, para llegadas y salidas nacionales y extranjeras, además de una conectividad de cerca de 109 destinos en 25 países, operados por 28 aerolíneas.

Si vas a viajar desde CDMX a otras sedes, estos son los tiempos aproximados del vuelo:

A Guadalajara: 1 hora con 20 minutos

A Monterrey: 1 hora con 40 minutos

Dirección: Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, CDMX

El AICM conecta con más de 25 países. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El tercero aeropuerto de mayor afluencia en el país, el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla tiene dos pistas de aterrizaje y dos terminales.

Conecta con cerca de 60 destinos en 6 países (Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Panamá y Costa Rica) y ofrece alrededor de 70 rutas.

En territorio nacional, conecta con aproximadamente 35 destinos entre los que se encuentran Monterrey, CDMX, Tijuana, Cancún y Los Cabos.

Esta termina aérea recibirá a los aficionados del Mundial 2026 para los 4 partidos programados en el Estadio Akron, a 16 kilómetros del centro de Guadalajara.

Si viajas desde Guadalajara a las otras sedes, los tiempos de vuelos son:

A CDMX: 1 hora con 10 minutos

A Monterrey: 1 hora con 30 minutos

Dirección: Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, sobre Carretera Guadalajara-Chapala, km 17.5, Jalisco

Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Foto: Wikimedia Commons

Aeropuerto Internacional de Monterrey

El Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo será clave por ser la principal puerta de entrada al norte de México. Esta ciudad será la última sede nacional de la Copa del Mundo y albergará 4 partidos.

La terminal aérea se encuentra a unos 24 km del Estadio BBVA, lo que facilitará el traslado de las selecciones, oficiales, patrocinadores y turistas, particularmente para quienes desean seguir la fiebre futbolera por Estados Unidos y Canadá.

Dorección: Carr. Miguel Alemán, Apodaca, Nuevo León

Aeropuerto Internacional de Monterrey. Foto: Wikimedia Commons

Con esta información, estás listo para recorrer México y no perderte ningún partido del Mundial 2026.

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