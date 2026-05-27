En 1945, el pintor español Salvador Dalí creó obras y decoraciones especiales para una escena de la película 'Spellbound' —una historia con mucha cara de psicoanálisis y estudio de los sueños—, dirigida por el director británico Alfred Hitchcock.

En esta colaboración se inspiró la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’, que llegará por primera vez a la CDMX, acompañada de espacios interactivos creados por Sensea Immersive, empresa dedicada al desarrollo de experiencias inmersivas.

Entrevistamos a Filippo Pandolfini, director general de Sensea Immersive, y nos compartió los detalles de esta exhibición.

¿Qué habrá en la exposición 'Dalí, escenografía de un sueño'?

Filippo Pandolfini resalta que el enfoque principal de la exhibición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ será “la colaboración de 1945 entre Hitchcock y Dalí, de cómo el arte cinematográfico se juntó con el arte surrealista”.

Foto: Sensea Immersive

El recorrido tendrá 8 salas totales, donde habrá “80 obras originales entre esculturas, litografías, pinturas, estampas, dibujos, libros y otros elementos” elaborados por Salvador Dalí.

La curaduría y las piezas —que por primera vez se presentan en Latinoamérica— son parte de la colección 'Dalí Universe', propiedad del coleccionista y galerista italiano Beniamino Levi.

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Entre las obras más destacadas estará el sillón en forma de labios ‘Mae West Lips Sofa’; el busto ‘Zootrope Model’; las esculturas ‘Venus de Milo con cajones’, ‘Snail & Angel’, ‘Dance of Time II’ —de más de 2.7 metros de altura—, ‘Space Elephant’ y grabados originales de los libros ‘Hamlet’, ‘Romeo y Julieta’, ‘Tristán e Isolda’, ‘L’Art d’aimer’ y el guión cinematográfico ‘Babaouo’.

Foto: Sensea Immersive

Pandolfini destaca que la pieza central de la exposición será ‘Spellbound’, una pintura monumental “de 10 metros de ancho y 5 de alto, que fue el fondo en una de las escenas claves en la película [...]; es imponente”. Junto a esta, también se mostrarán otros 5 diseños originales.

El director general de Sensea Immersive comparte que la exposición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ tendrá elementos interactivos e inmersivos, entre ellos “una sala de hologramas con una interacción estilo deepfake que crea una conversación entre Hitchcock y Dalí; una sala tipo infinity room donde se proyectarán distintas imágenes, además de una experiencia en realidad virtual para ‘entrar’ a algunas de las obras”.

¿Cuándo abre la exposición 'Dalí, escenografía de un sueño'?

Filippo Pandolfini confirma que la exhibición ‘Dalí, escenografía de un sueño’ abrirá el jueves 25 de junio en CDMX.

Foto: Sensea Immersive

“La expectativa es extenderla por lo menos 4 o 6 meses, dependiendo del aforo e interés. Luego se tiene pensado llevarla a otras ciudades del país como Guadalajara y Monterrey”.

Estará disponible todos los días de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Dónde se presentará la exposición Dalí, escenografía de un sueño?

‘Dalí, escenografía de un sueño’ se instalará en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, un museo y centro cultural dentro de un edificio de estilo ecléctico, construido a finales del siglo XIX.

Foto: Sensea Immersive

Se ubica en el Centro Histórico de la CDMX, en Calle Lic. Primo de Verdad 2, entre el Palacio Nacional y el Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor.

“Es un recinto histórico importante que le da más valor a la experiencia”, menciona.

¿Cuánto costará entrar a la exposición 'Dalí, escenografía de un sueño'?

Pandolfini informa que las entradas a la exposición tendrán una tarifa variada, dependiendo del día a visitar, desde $270 hasta $420 pesos por persona.

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“Será una exposición única y definitivamente de alto impacto. La idea es que sea apta para todo público, que puedan presenciar esta colección de obras de uno de los artistas más importantes en un tema único que es este cruce del cine con el arte surrealista”.

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