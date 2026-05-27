San Cristóbal de las Casas. - Soldados de la VII Región Militar, elementos de la Guardia Nacional, de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Estatal detuvieron a dos hombres y una mujer del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), en el municipio de Cintalapa, con armas de fuego, cartuchos y vehículos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó que los dos hombres y una mujer se les incautó armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos durante el operativo que se realizó en el municipio de Cintalapa, donde hace más de cinco años se vive una lucha entre el CCyG, filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra el Cártel de Sinaloa.

Los detenidos fueron identificados como Osiel, Lucas y Analí, tenían en su poder dos fusiles calibre 7.62 x 39 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, 27 cargadores, 752 cartuchos, dos chalecos tácticos con placas balísticas y dos motocicletas.

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Los dos hombres, la mujer, las armas y las motocicletas quedaron a disposición del Ministerio Público.

En Huehuetán, en la costa de Chiapas, soldados de la 36 Zona Militar, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal detuvieron a cinco hombres en poder de varias armas de fuego.

Durante un operativo en el rancho Los Gavilanes de Huehuetán, los soldados y policías detuvieron a los hombres identificados como Fredi, Jordán, Enner, Ever y Rodolfo, en poder de un arma calibre 9 milímetros, con tres cargadores abastecidos.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.