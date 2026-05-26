[Publicidad]
San Cristóbal de las Casas, Chis.- En lo que fue el centro nocturno La Cascada, ubicado en Tapachula, soldados de la 36 Zona Militar, Armada de México, Fuerza Aérea y la Agencia de Investigación Criminal hallaron en un tráiler que transportaba chatarra, 108 armas de fuego y varios kilogramos de cocaína.
En un parte oficial se da a conocer, que durante el operativo en el lugar donde operó el centro nocturno La Cascada, los soldados, marinos y elementos de la Policía Federal hallaron un tráiler que transportaba chatarra, donde iba la droga y las armas.
En el predio ubicado sobre la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-Mazatán, fueron halladas 104 armas de fuego cortas y cuatro armas largas y nueve paquetes con cocaína, pero no se dio a conocer cuántos kilos son aproximadamente.
Lee también Señalan a Tío Lako por ataque en Zamora, Michoacán
Durante esta tarde, los soldados y marinos continuaban con labores de descarga del tráiler que llevaba la chatarra, para conocer “si se cuenta con más objetos ilícitos”.
Las armas, la droga y el tráiler serán puestos a disposición el Ministerio Público, quien determinará lo procedente.
Durante el operativo no hubo personas detenidas.
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
La mañanera de Sheinbaum, 26 de mayo, minuto a minuto
Mundo
Posponen declaración de Rodríguez Zapatero; el expresidente español es investigado por presunto tráfico de influencias
Mundo
Irán acusa a EU de violar la tregua tras ataques en sur del país; agresión ocurre en plena negociación de un acuerdo de paz
Estados
Hallan arsenal y cocaína en tráiler con chatarra en Tapachula, Chiapas; operativo militar en excentro nocturno La Cascada
Sección
Portada El Gráfico | Martes 26 de Mayo de 2026
Sección
Minions Run 2026 en CDMX: ¿Cuánto cuesta, qué incluye el kit y cuándo será la carrera?
Sección
Horóscopos de HOY: VIRGO, tendrás nuevas propuestas económicas
Sección
¿Es verdad que Pati Chapoy sacó del clóset a uno de sus conductores de Ventaneando?