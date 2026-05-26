San Cristóbal de las Casas, Chis.- En lo que fue el centro nocturno La Cascada, ubicado en Tapachula, soldados de la 36 Zona Militar, Armada de México, Fuerza Aérea y la Agencia de Investigación Criminal hallaron en un tráiler que transportaba chatarra, 108 armas de fuego y varios kilogramos de cocaína.

En un parte oficial se da a conocer, que durante el operativo en el lugar donde operó el centro nocturno La Cascada, los soldados, marinos y elementos de la Policía Federal hallaron un tráiler que transportaba chatarra, donde iba la droga y las armas.

En el predio ubicado sobre la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-Mazatán, fueron halladas 104 armas de fuego cortas y cuatro armas largas y nueve paquetes con cocaína, pero no se dio a conocer cuántos kilos son aproximadamente.

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Hallan arsenal y cocaína en tráiler con chatarra en Tapachula. Foto: Especial

Durante esta tarde, los soldados y marinos continuaban con labores de descarga del tráiler que llevaba la chatarra, para conocer “si se cuenta con más objetos ilícitos”.

Las armas, la droga y el tráiler serán puestos a disposición el Ministerio Público, quien determinará lo procedente.

Durante el operativo no hubo personas detenidas.

LL