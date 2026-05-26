La mandataria federal defendió que su llamado a no ver TV Azteca fue una opinión:

"No, no es una censura, es una opinión", expresó.

"Cuando digo que no vean una televisora pues es una opinión pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora", añadió.

Sostuvo que hay libertad de expresión y que "cada quien que vea el canal de su preferencia pero yo doy mi opinión".



