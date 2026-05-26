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Este martes 26 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, un espacio dedicado a informar sobre los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de lo más importante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:
Nación 09:36 AM
A las 9:36 de la mañana concluye la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 09:35 AM
La Presidenta de México adelantó que mañana miércoles 27 de mayo asistirá el Gabinete de Seguridad a la conferencia matutina.
Nación 09:32 AM
Sheinbaum Pardo sostuvo que el llamado a la movilización el próximo 31 de mayo para celebrar su llegada a la Presidencia, también es un llamado para para decir: "Tenemos que estar cerca, activos, informando de esta ofensiva que está contra nosotros".
Nación 09:15 AM
"Yo creo que ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo", dijo Sheinbaum sobre la advertencia de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por la iniciativa sobre los antecedentes de los candidatos.
Nación 09:13 AM
"Muy buen trabajo hizo Andrés (López Beltrán), muy bueno", destacó la Presidenta sobre el desempeño del hijo del expresidente tras su salida de Morena.
Nación 09:05 AM
Sheinbaum Pardo añadió que Ricardo Salinas Pliego "todos los meses ha pagado", en referencia al acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al que llegó el empresario sobre su adeudo fiscal millonario.
Nación 08:55 AM
La mandataria federal defendió que su llamado a no ver TV Azteca fue una opinión:
"No, no es una censura, es una opinión", expresó.
"Cuando digo que no vean una televisora pues es una opinión pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora", añadió.
Sostuvo que hay libertad de expresión y que "cada quien que vea el canal de su preferencia pero yo doy mi opinión".
Nación 08:47 AM
"Ya tiene pues un rato que desde esta televisora hay una ofensiva contra el gobierno de México", dijo la mandataria federal sobre la polémica que se generó tras decir que "no vean TV Azteca", de Ricardo Salinas Pliego.
"Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras", expresó la Presidenta, al tiempo que aseguró que desde su administración no entrará al tema del retiro de concesiones.
Nación 08:44 AM
"Mañana lo informo", dijo la Presidenta sobre dónde y a qué hora rendirá su informe de labores que transmitirá en las plazas públicas de las 32 entidades del país.
Nación 08:37 AM
La postura es "muy interesante", dijo la titular del Ejecutivo sobre la reflexión que hizo el Papa León XIV sobre el dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada el lunes 25 de mayo.
"Muy interesante y además su reflexión humanista al final, de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad", expresó.
Nación 08:34 AM
En materia económica, la Presidenta de México reconoció el alcance de la Inversión Extranjera Directa (IED y el mayor número de exportación que registra el país.
Nación 08:31 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la credencialización y la digitalización de los servicios de Salud en el país.
Nación 08:29 AM
En otro enlace al estado de Morelos, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó las mejoras en las instalaciones que se realizan en la entidad y en el Hospital Regional número 1 de Cuernavaca.
Nación 08:24 AM
En un enlace al estado de Tabasco junto al gobernador Javier May, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, encabezó la inauguración de un acelerador lineal que beneficia a las personas de la entidad.
Nación 08:21 AM
Martí Batres Guadarrama, director General del ISSSTE informó que fue inaugurada una nueva sala de terapia postquirúrgica, equipada con 10 camas, equipos de rayos X, entre otras características.
Enfatizó en que esta obra contó con una inversión de 177 millones de pesos.
Nación 08:15 AM
El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud detalló que entre los beneficios que contempla la credencialización, las personas podrán acudir a una red de espacios para recibir sus medicamentos gratuitos:
- Tiendas del Bienestar
- Máquinas automáticas
- Red de farmacias
Nación 08:09 AM
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, destacó que el Servicio Universal de Salud iniciará atendiendo al grupo prioritario que participa en el programa "Salud Casa Por Casa".
Busca que los millones de beneficiados realicen su credencialización para acceder a los servicios de salud.
Nación 08:04 AM
El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán, indicó que se realizan más de 2 millones de visitas domiciliaras mensuales.
Agregó que recorren los lugares más lejanos y con mayor dificultad en el acceso a la salud.
Nación 07:57 AM
Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, informa los avances del programa "Salud Casa por Casa" que suma poco más de un años de su implementación en territorio mexicano.
Se han realizado más de 18 millones de visitas en el país.
Recordó que este programa consiste en realizar visitas a personas adultas mayores y con discapacidad para otorgarles servicios de salud gratuitos.
Nación 07:56 AM
De cara al Mundial 2026 en México, el secretario de Salud dijo que hay protocolos específicos para mantener la seguridad de las personas que visitan el país.
Nación 07:50 AM
David Kershenobich, secretario de Salud, comparte algunas medidas implementadas en México ante el brote de ébola.
Detalla que en México no hay casos y que el riesgo de propagación al país es bajo, por lo que se mantiene vigilancia epidemiológica.
Añadió que en en los aeropuertos del país se mantienen filtros sanitarios, medidas preventivas y revisión.
Nación 07:45 AM
En enlace al estado de Colima, junto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inauguran un puente con el nombre de Epitacia Zamora Teodoro, una mujer indígena.
Nación 07:36 AM
A las 7:43 de la mañana inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Mira aquí la transmisión en vivo:
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