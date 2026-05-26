David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), descartó que en México haya casos de ébola y mencionó que el riesgo de propagación es bajo a nivel global y muy bajo para nuestro país.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, Kershenobich dijo que a menos de un mes de la Copa FIFA 2026, habrá filtros sanitarios en los aeropuertos y se estará al pendiente de la evolución, además que habrá recopilación de los itinerarios de los pasajeros.

“Tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país, y seguiremos con avisos epidemiológicos nacionales que serán emitidos, tanto por la Dirección General de Epidemiología, como por la Secretaría de Salud. No tenemos casos, estamos preparados ante cualquier eventualidad. Es mejor prevenir, pero tenemos todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso”, dijo.

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Recordó que el brote de ébola está activo en El Congo, Uganda y Sudán del Sur. México mantendrá una vigilancia epidemiológica, es importante estar pendientes de su evolución, reafirmó.

A quienes estuvieron en estos lugares, el titular de la SSa recomendó reprogramar sus viajes.

“Estamos elaborando una lista de cuáles son los factores de riesgo, de exposición. Es muy importante recordar que el virus de ébola no se transmite igual que lo que sería con el Covid por vía respiratoria, sino que se transmite con secreciones incluidos de personas infectadas”, mencionó.

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Destacó la implementación de protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la Copa del Mundo.

Hay contacto de SRE con mexicanos en El Congo

La Presidenta dijo que hay contacto de la Secretaría de Relaciones Exteriores con personas mexicanas que están en El Congo y si se llegara a presentar algún caso, en los aeropuertos se darán orientaciones para que se puedan aislar.

Kershenobich mencionó que las personas van a poder venir libremente al país, pero con cuidados, además que hay contacto con las autoridades de Estados Unidos y Canadá de cara al Mundial.

También se mencionó que aficionados y turistas no tienen restricción completa para que puedan viajar. Apuntó que la selección de futbol de El Congo está aislada en Bélgica.

En caso de visitantes, dijo el secretario de Salud, se les orienta a que se aíslen por 21 días.

“En caso de sospecha, se va a tener una vigilancia epidemiológica activa”, insistió.

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