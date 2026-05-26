Bunia, República Democrática del Congo.— La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, alertó ayer el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pidió a los países vecinos que actúen “de inmediato”.

La detección tardía de los primeros casos, la inseguridad en las regiones afectadas, la desconfianza de parte de la población y el hecho de que no hay una vacuna para esta cepa, la Bundibugyo, complican la gestión del brote, señaló el director de la OMS durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros”, diijo el jefe de la OMS.

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“Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato”, añadió Tedros, que tiene previsto viajar el martes a RDC.

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de RDC y Uganda, indicaron los CDC —la agencia sanitaria de la Unión Africana— el sábado.

República Democrática del Congo declaró un brote de ébola el 15 de mayo y la semana pasada la OMS elevó el nivel de riesgo de la epidemia de “alto” a “muy alto”.

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Tedros señaló que hay 101 casos confirmados en RDC, con 10 decesos, pero que la magnitud es mayor pues hay 900 casos posibles y 220 muertes sospechosas.

Inseguridad y desconfianza

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

Este virus mató a más de 15 mil personas en África en los últimos 50 años, con mortalidad entre 25% y 90%, según la OMS, pero es menos contagioso que el Covid o el sarampión.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

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Las provincias orientales de RDC, donde se detectó por primera vez el brote, “son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses, y una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local”.

En tanto, un grupo de personas irrumpió el domingo en la noche en un hospital en Mongbwalu, en dicha provincia, para llevarse el cuerpo de un líder religioso fallecido por ébola, informaron.

Los soldados intervinieron para dispersar a la multitud con disparos, indicó la fuente.

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Tedros afirmó que la OMS movilizará fondos, suministros médicos y personal a RDC para apoyar y acelerar ensayos clínicos de posibles tratamientos. “La situación empeorará antes de mejorar”, indicó. “Pero conocemos este virus y sabemos cómo frenarlo”.

Italia: falsa alerta

Las pruebas del virus del ébola realizadas este lunes en el hospital Sacco de Milán (norte de Italia) a dos personas que regresaron recientemente de Uganda, y que habían presentado fiebre, han dado resultado negativo, informó el ministerio italiano de Sanidad.

En un comunicado, explica que ambos viajeros fueron sometidas, como medida de precaución, a una evaluación clínica.

Este lunes se confirmaron en Uganda dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número de contagios en ese país.