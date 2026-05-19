Más Información

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots encabezan el cartel del Corona Capital 2026

The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots encabezan el cartel del Corona Capital 2026

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Morena alista denuncias por bloqueos y propaganda panista durante marcha en Chihuahua; Ariadna Montiel acusa boicot de Maru Campos

Morena alista denuncias por bloqueos y propaganda panista durante marcha en Chihuahua; Ariadna Montiel acusa boicot de Maru Campos

EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación

EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación

Díaz-Canel agradece ayuda de Sheinbaum; Cuba recibe cargamento solidario de México y Uruguay

Díaz-Canel agradece ayuda de Sheinbaum; Cuba recibe cargamento solidario de México y Uruguay

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide

Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

Este martes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró "profundamente preocupado por la amplitud y rapidez" de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo.

"Convocaremos hoy al comité de emergencias para que nos aconseje sobre recomendaciones temporales", declaró en el segundo día de la asamblea anual de los Estados miembros de la OMS.

La OMS declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia de ébola, que provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En el último medio siglo el virus ha dejado más de 15 mil muertos en África. No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote.

Lee también

La actual epidemia en la República Democrática del Congo (RDC) parece haber causado ya 131 decesos reportados y 513 casos sospechosos, afirmó este martes de madrugada el ministro congoleño de salud, Samuel Roger Kamba.

"Hemos contabilizado aproximadamente 131 casos de decesos" en total y "tenemos aproximadamente 513 casos sospechosos", declaró el ministro a la televisión nacional.

"Todos los decesos de los que informamos son los que hemos detectado en la comunidad, sin decir necesariamente que estén vinculados al ébola", precisó.

Lee también

De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos. El anterior balance del ministro de Salud congoleño daba cuenta de 91 decesos y 350 casos sospechosos.

La situación llevó a la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) a declarar una "emergencia de salud pública" continental; esto permitirá, según la agencia, "reforzar la coordinación regional, facilitar la movilización rápida de recursos financieros y técnicos (y) consolidar los sistemas de vigilancia y de laboratorio".

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región, rica en oro, se producen intensos movimientos de población a causa de la actividad minera.

Lee también

El virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC, y reportó dos decesos en Uganda, según la OMS. Se trata de personas que habían viajado desde RDC, sin que se haya señalado ningún foco epidémico local.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World