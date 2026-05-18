Más Información

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Chihuahua.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció este día en relación a la manifestación que realizó MORENA en sábado pasado y en donde la presidenta de dicho partido afirmó que iniciarían el proceso de juicio político.

Al respecto la mandataria estatal aseguró que “cada quien hace lo que puede”.

Sobre la solicitud del juicio político que , afirmó el sábado pasado que se iniciaría en contra de Campos Galván, la gobernadora aseguró que hay que conocer a Chihuahua.

Lee también

“Hay que conocer Chihuahua. Chihuahua es una tierra de ciudadanos, de personas, de seres humanos libres, soberanos, que votan en las urnas de manera libres. En general son libres. Eso no funciona”, expresó de manera breve a medios de comunicación en Chihuahua.

La gobernadora no respondió más cuestionamientos sobre el tema y se dirigió a su despacio en Palacio de Gobierno.

Estas serían las primeras declaraciones que da en relación a la marcha que se realizó la tarde del sábado en la capital del estado.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]