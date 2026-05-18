Chihuahua.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció este día en relación a la manifestación que realizó MORENA en sábado pasado y en donde la presidenta de dicho partido afirmó que iniciarían el proceso de juicio político.

Al respecto la mandataria estatal aseguró que “cada quien hace lo que puede”.

Sobre la solicitud del juicio político que Ariadna Montiel, afirmó el sábado pasado que se iniciaría en contra de Campos Galván, la gobernadora aseguró que hay que conocer a Chihuahua.

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“Hay que conocer Chihuahua. Chihuahua es una tierra de ciudadanos, de personas, de seres humanos libres, soberanos, que votan en las urnas de manera libres. En general son libres. Eso no funciona”, expresó de manera breve a medios de comunicación en Chihuahua.

La gobernadora no respondió más cuestionamientos sobre el tema y se dirigió a su despacio en Palacio de Gobierno.

Estas serían las primeras declaraciones que da en relación a la marcha que se realizó la tarde del sábado en la capital del estado.

LL