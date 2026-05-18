La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que enviará al Congreso una propuesta de reforma para mover la elección del Poder Judicial al 2028.

La jefa del Ejecutivo federal justificó su propuesta al señalar que en 2027 se elegirán diversos puestos de elección popular, como gobernadores, presidentes municipales y legisladores, y que si se mantuviera la elección Judicial, los electores tendrían que moverse a diversas casillas para votar.

“Vamos hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del poder judicial al 2028 con algunas características especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María (Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federa) desde que llegó y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27 y que además hay que hacer algunos ajustes.

“Por ejemplo, si fuera en este momento en el 27 la elección, tendría que ser casillas distintas, entonces la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder judicial. Entonces estamos haciendo la propuesta al Congreso para que tengan una sesión extraordinaria para mover la elección del 2028 con algunas características”, explicó.

Decisión de aplazar elección judicial, por algunas cosas que aprendimos en 2025: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la decisión de aplazar la elección judicial a 2028 se dio por el número de cargos a elegir, para facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral y “por algunas cosas que aprendimos en 2025”.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “más que el costo es la facilidad para elegir. Este 2027, todas las mexicanas y mexicanos vamos a elegir dependiendo de la entidad de la República”.

“Son 17 estados que van a cambiar gobernador o gobernadora, va a haber la elección de todo el Poder Legislativo en términos de Cámara de Diputados y en la mayoría de los estados diputados locales y presidentes municipales. Entonces es una elección muy grande”, agregó.

La Mandataria afirmó que el cambio se dio también por los problemas generados durante la elección judicial del 2025, “entonces se planteó mejor que nos concentremos en la elección del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, estatales y federales y que vayamos al 2028 a la elección del Poder Judicial”.

“Y algunas cosas que aprendimos en el 2025 del Poder Judicial para poder facilitar las boletas y poder facilitar también la participación de la gente. En esencia es lo que se tomó en cuenta”, añadió.

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