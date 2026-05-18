El Gabinete de Seguridad informó que en seguimiento a la agresión contra elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en Tamaulipas, donde un uniformado perdió la vida y otro resultó lesionado, fueron detenidos dos hombres; además aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

Indicó que continúan trabajando de manera coordinada para detener a todos los involucrados.

El domingo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que en esa entidad integrantes del SPF fueron agredidos por hombres armados.

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De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados que iban concluyendo con su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida por lo que se inició una persecución.

Los tripulantes de la camioneta comenzaron a agredir a los efectivos con disparos de arma de fuego y arribó otra camioneta con hombres armados que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

“Derivado de estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica, otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber.

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“De los hechos se dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes para las diligencias e investigaciones pertinentes”, señaló la SSPC en una tarjeta informativa.

La dependencia externó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que falleció y reconoció su compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población.

“El SPF proporciona apoyo, orientación y acompañamiento institucional a los familiares del compañero que perdió la vida. De manera inmediata se reforzaron las acciones coordinadas para ubicar a los responsables”, refirió la SSPC.

em